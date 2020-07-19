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Spor

Müthiş derbiden önce Fenerbahçe'ye şok! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Dün akşam yapılan son antrenmanda sakatlık yaşayan Sarı Lacivertli Luiz Gustavo, ağrıları devam ettiği için Beşiktaş Fenerbahçe debisinden önce maç kadrosundan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 14:12:00 -
Müthiş derbiden önce Fenerbahçe'ye şok! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş, sezonun son derbi maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Luız Gustavo kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.

Öte yandan Haber Global'in haberine göre; son idmana çıkmayan Luiz Gustavo'nun maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

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