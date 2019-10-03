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Müthiş buluşma: Ay ve Yıldız bir kez daha gökyüzüne 'tamga' vurdu!

NADİR görülen doğa olaylarından biri olan Ay ve Jüpiter'in yakınlaşarak birbirlerine en yakın konuma gelişi Türkiye'den de çıplak gözle görüldü.

03 Ekim 2019 Perşembe 23:48
Müthiş buluşma: Ay ve Yıldız bir kez daha gökyüzüne 'tamga' vurdu!

Nadir görülen doğa olaylarından biri olan Ay ve Jüpiter'in yakınlaşarak birbirlerine en yakın konuma gelişi Türkiye'den de çıplak gözle görüldü. Ay'ın Hilal evresi ile Jüpiter yan yana oluşturduğu görüntü Türk Bayrağı'nı andırdı.

Gezegenlerin hareketleriyle ilgili nadir görülen doğa olaylardan biri olarak, dünyanın uydusu Ay ve gökyüzündeki en parlak yıldızdan dört kat daha parlak olan Jüpiter'in, birbirlerine en yakın konuma gelmesi olayı bu akşam gerçekleşti. Türkiye'den de çıplak gözle görülebilen olay Ay'ın Hilal evresi ile büyük ve parlak bir yıldızı andıran Jüpiter'i yakınlaştırdı. Ay ve Jüpiter'in İstanbul semalarındaki görüntüsü Türk Bayrağı'nı andırdı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:48
  1. İstanbul
  2. Türk Bayrağı
  3. Ay ve Jüpiter
  4. Ay Yıldız

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