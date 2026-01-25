  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD alarma geçti! Trump'tan flaş açıklama: "Acil durum" ilanlarını onayladım Aydın'a dev eser! Ayda 450 bin kişiye hizmet verecek Silivri'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Sistem nasıl çalışacak? NATO’da Rus tehdidine yeni koruma kalkanı Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiaları! Bakan Göktaş endişelendiren gelişmeyi 'maalesef' diyerek duyurdu Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!.. İtalya'dan, İsviçre'ye sert tepki Sapkın barcı diplomatik krize yol açtı Ateşkes İsrail için sadece kağıt üzerinde: Gazze'de sivil katliamı durmuyor! Ünlüler soruşturmasında iğrenç iddia! Önce şişe çevirmece sonra uyuşturucu
Gündem Mutfaktaki o sessiz tehlikeyi renginden tanıyın! Ocağınızın alevi mavi değilse her an bu sinsi gaz eve doluyor olabilir!
Gündem

Mutfaktaki o sessiz tehlikeyi renginden tanıyın! Ocağınızın alevi mavi değilse her an bu sinsi gaz eve doluyor olabilir!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mutfaktaki o sessiz tehlikeyi renginden tanıyın! Ocağınızın alevi mavi değilse her an bu sinsi gaz eve doluyor olabilir!

Mutfakta yemek pişirirken ocağınızdan yükselen alevlerin rengine hiç dikkat ettiniz mi? Çoğu kişi için sadece bir detay olan o renkler, aslında evinizin güvenliği ve cebinizin sağlığı hakkında hayati mesajlar veriyor. Gaz ocaklarında görülen mavi ve turuncu alev arasındaki o keskin fark, bir yanda maksimum verimliliği temsil ederken diğer yanda hem sağlığınızı hem de bütçenizi tehdit eden bir sorunun habercisi olabilir.

Çoğu kişinin sadece bir detay olarak gördüğü o renk değişimi, bazen basit bir temizlik ihtiyacını, bazen de doğrudan hayatınızı tehdit eden "karbonmonoksit" tehlikesini işaret ediyor. Uzmanların "sessiz katil" olarak adlandırdığı sızıntıların en net belirtisi, ocağınızın başlığından çıkan o tanıdık ama tehlikeli renkte gizli.

 

Renklerin Dili: Mavi mi, Turuncu mu?

Mavi Alev (Güvenli Bölge): Ocağınız canlı mavi bir alevle yanıyorsa her şey yolunda demektir. Bu renk, gazın oksijenle tam olarak birleştiğini, yanmanın kusursuz gerçekleştiğini ve mutfağınızda maksimum ısı verimiyle güvenli bir ortam olduğunu kanıtlar.

Turuncu ve Sarı Alev (Tehlike Çanları): Ocağınızda turuncu veya sarı tonlar görüyorsanız, bu durum oksijen yetersizliğinin veya yanma kalitesinin düştüğünün açık bir kanıtıdır. Kirli brülör başlıkları, nemli ortam veya bozulmuş hava ayarı bu değişime neden olabilir. Turuncu alevle birlikte mutfağa sızabilen karbonmonoksit gazı, ciddi sağlık sorunlarına hatta can kayıplarına yol açabilir. Bu rengi gördüğünüz an ocağı kullanmayı durdurmanız hayati önem taşır.

 

Pencereyi Açın, Riskten Kurtulun!

Turuncu alevle karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk iş, ocağı kapatıp mutfağı hızla havalandırmaktır. Yetersiz havalandırma, oksijen seviyesini düşürerek mavi alevin saniyeler içinde zehirli turuncuya dönmesine neden olur. Brülör başlıklarını temizlemek, ocağın parçalarını kurulamak ve ortamdaki hava akışını sağlamak genellikle sorunu çözer. Ancak tüm temizlik ve havalandırma adımlarına rağmen o sinsi turuncu renk kaybolmuyorsa, teknik bir arıza söz konusu olabilir. Bu durumda, uzman bir servisten destek alarak ocağınızın ayarlarını kontrol ettirmek, evinizi ve sevdiklerinizi görünmez bir tehlikeden korumanın en güvenli yoludur.

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor
Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Gündem

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Aşiretler Deyrizor'da doğalgaz ve petrol sahalarını ele geçirdi
Aşiretler Deyrizor'da doğalgaz ve petrol sahalarını ele geçirdi

Dünya

Aşiretler Deyrizor'da doğalgaz ve petrol sahalarını ele geçirdi

Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin!
Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin!

Dünya

Suriye’de enerji savaşı bitti: Petrol sahaları ve doğalgaz kuyuları artık devletin!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23