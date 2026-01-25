  • İSTANBUL
ÖSYM az önce duyurdu! Sonuçlar açıklandı
Eğitim

ÖSYM az önce duyurdu! Sonuçlar açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ÖSYM az önce duyurdu! Sonuçlar açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kariyer ve akademik gelecek için kritik öneme sahip olan e-YDS 2026/1 İngilizce oturumuna dair beklenen müjdeyi verdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

 

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

