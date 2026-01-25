ÖSYM az önce duyurdu! Sonuçlar açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kariyer ve akademik gelecek için kritik öneme sahip olan e-YDS 2026/1 İngilizce oturumuna dair beklenen müjdeyi verdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Eğitim
ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik duyuru! Selçuk Üniversitesi’ndeki o kadroya yeni şart eklendi!