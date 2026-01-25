ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

TRUMP "BIRAKIN VATANSEVERLERİMİZ İŞİNİ YAPSIN" DEDİ ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından açıklamada, Vali Walz ve Belediye Başkanı Frey'in yerel güvenlik güçlerini görevden aldığını iddia ederek, "Bu da neyin nesi? Yerel polis nerede? Neden ICE ajanlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE ajanlarının kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor. Bu hiç de kolay bir şey değil" dedi.