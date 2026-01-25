  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de 'ICE' gerilimi büyüyor! Vurulan kişinin kimliği açıklandı Endonezya'daki heyelanda can kaybı artıyor Bahçeli ilk defa canlı yayında açıkladı: Mümkün de değil doğru da değil Her mutfakta mutlaka var: Hafızayı çelik gibi yapıyor! Suriye’den gelen haberler uykularını kaçırdı: YPG düşerse Türkiye canımıza okur Türkiye'nin yanı başında savaş kapıda! Amerikan savaş gemisi bölgeye ulaştı ABD korkusu neler yaptırmış! Hamaney’le ilgili “Yazık” dedirten iddia Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran kesik baş cinayetinde flaş gelişme! Kıskıvrak yakalandılar En sağlam motorlu otomobiller belli oldu: İşte sıfır masraflı araçlar! İBB kreşindeki taciz skandalı sonrası korkutan haber geldi! Bakan hanımdan dehşet itiraf
Dünya
11
Yeniakit Publisher
ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

ABD'nin Minnesota eyaletinde 7 Ocak'ta bir kadının ICE ajanları tarafından öldürülmesinin ardından, bugün bir kişi daha ajanlar tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

#1
Foto - ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü.

#2
Foto - ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

"KAHRETSİN, YİNE BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER" Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu 9-10 el sıkılan silah sesi izledi. Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, "Kahretsin, yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu.

#3
Foto - ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

"BU TRAJEDİ BİZİ DERİNDEN SARSTI" Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis’te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden 37 yaşındaki Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıkladı. AFGE'nin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, "Bir sendika üyemiz bugün hayatını kaybetti ve bu başlı başına yıkıcı. Kendi üyelerimizden birinin başına gelen bu trajedi bizi derinden sarstı." ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

"MİNNESOTA'NIN SABRI TÜKENDİ" Minnesota Valisi Tim Walz, olayla ilgili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. Walz, "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

TRUMP "BIRAKIN VATANSEVERLERİMİZ İŞİNİ YAPSIN" DEDİ ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından açıklamada, Vali Walz ve Belediye Başkanı Frey'in yerel güvenlik güçlerini görevden aldığını iddia ederek, "Bu da neyin nesi? Yerel polis nerede? Neden ICE ajanlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE ajanlarının kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor. Bu hiç de kolay bir şey değil" dedi.

#6
Foto - ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

Trump, Minnesota yetkililerini suçlayarak, "Belediye Başkanı ve Vali, kibirli, tehlikeli ve küstah söylemleriyle halkı isyana teşvik ediyorlar. Bunun yerine, bu ikiyüzlü siyasiler, Minnesota halkından ve ABD'den çalınan milyarlarca doları aramalılar. Bırakın ICE vatanseverlerimiz işlerini yapsınlar. Çoğu şiddet yanlısı 12 bin yasadışı göçmen suçlu tutuklandı ve Minnesota'dan çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

7 OCAK'TA BİR KADIN ICE TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

#8
Foto - ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü. Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

#9
Foto - ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

GERİLİM İYİCE TIRMANDI Minnesota’da son dönemde tansiyon, yönetimin göçmenlere yönelik sert operasyonlarını artırmasıyla yükseldi. Kamu destekli kreş merkezleriyle bağlantılı büyük çaplı dolandırıcılık iddiaları tartışmaları körüklerken, yerel yetkililer bu suçlamaları reddetti.

#10
Foto - ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!

Bölgede gerilim, kısa süre önce bir ICE görevlisinin Minneapolis’te bir ABD vatandaşını öldürmesiyle daha da tırmanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise göçmenlik operasyonlarında uygulanan sert yöntemleri savunarak, ajanların zaman zaman aşırı güç kullanabileceğini kabul etti ancak karşı karşıya kaldıkları riskler nedeniyle bu tutumu haklı gördüğünü ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı

MİT Başkanı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir..
Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!
Gündem

Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!

Açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu kilimi kendisine hediye ettiği..
Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!
Sosyal Medya

Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

Sosyal medyada sürekli pompalanan "alım gücü bitti" yaygarasına, bir fenomenin 2009 yılına ait eski bir BİM bültenini bulmasıyla başlayan "g..
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir Hastane kapattı! Sebebini duyunca hak vereceksiniz
Gündem

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir Hastane kapattı! Sebebini duyunca hak vereceksiniz

Vatandaşın "hasta bakılmıyor" feryadı üzerine harekete geçen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, tebdil-i kıyafe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23