ABD'de ICE dehşeti devam ediyor: Şimdi de hemşireyi kevgire çevirdiler!
ABD'nin Minnesota eyaletinde 7 Ocak'ta bir kadının ICE ajanları tarafından öldürülmesinin ardından, bugün bir kişi daha ajanlar tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü.
"KAHRETSİN, YİNE BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER" Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu 9-10 el sıkılan silah sesi izledi. Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, "Kahretsin, yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu.
"BU TRAJEDİ BİZİ DERİNDEN SARSTI" Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis’te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden 37 yaşındaki Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıkladı. AFGE'nin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, "Bir sendika üyemiz bugün hayatını kaybetti ve bu başlı başına yıkıcı. Kendi üyelerimizden birinin başına gelen bu trajedi bizi derinden sarstı." ifadeleri kullanıldı.
"MİNNESOTA'NIN SABRI TÜKENDİ" Minnesota Valisi Tim Walz, olayla ilgili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. Walz, "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı." ifadelerini kullandı.
TRUMP "BIRAKIN VATANSEVERLERİMİZ İŞİNİ YAPSIN" DEDİ ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından açıklamada, Vali Walz ve Belediye Başkanı Frey'in yerel güvenlik güçlerini görevden aldığını iddia ederek, "Bu da neyin nesi? Yerel polis nerede? Neden ICE ajanlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE ajanlarının kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor. Bu hiç de kolay bir şey değil" dedi.
Trump, Minnesota yetkililerini suçlayarak, "Belediye Başkanı ve Vali, kibirli, tehlikeli ve küstah söylemleriyle halkı isyana teşvik ediyorlar. Bunun yerine, bu ikiyüzlü siyasiler, Minnesota halkından ve ABD'den çalınan milyarlarca doları aramalılar. Bırakın ICE vatanseverlerimiz işlerini yapsınlar. Çoğu şiddet yanlısı 12 bin yasadışı göçmen suçlu tutuklandı ve Minnesota'dan çıkarıldı" ifadelerini kullandı.
7 OCAK'TA BİR KADIN ICE TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü. Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.
GERİLİM İYİCE TIRMANDI Minnesota’da son dönemde tansiyon, yönetimin göçmenlere yönelik sert operasyonlarını artırmasıyla yükseldi. Kamu destekli kreş merkezleriyle bağlantılı büyük çaplı dolandırıcılık iddiaları tartışmaları körüklerken, yerel yetkililer bu suçlamaları reddetti.
Bölgede gerilim, kısa süre önce bir ICE görevlisinin Minneapolis’te bir ABD vatandaşını öldürmesiyle daha da tırmanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise göçmenlik operasyonlarında uygulanan sert yöntemleri savunarak, ajanların zaman zaman aşırı güç kullanabileceğini kabul etti ancak karşı karşıya kaldıkları riskler nedeniyle bu tutumu haklı gördüğünü ifade etti.
