Spor Fatih Karagümrük - Galatasaray CANLI ANLATIM
Spor

Fatih Karagümrük - Galatasaray CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fatih Karagümrük - Galatasaray CANLI ANLATIM

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Karşılaşma Fatih Karagümrük 1 - 1 Galatasaray skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ..

Karşılaşma Fatih Karagümrük 1 - 1 Galatasaray

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44' Traore sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Yunus'un müdahale ettiği top taça çıktı.

37' Ani gelişen Fatih Karagümrük atağında Serginho'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

33' Sara ceza sahasına doğru ortaladı. İlkay'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

27' GOL! Fatih Karagümrük, Barış Kalaycı'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Gönderilen uzun topta savunma arkasına sarkan Serginho, çağrazdan cezas sahasına girdikten sonra savunmadan sıyrılıp pasını geriden gelen Barış'a çevirdi. Barış'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

23' Sarı Kart - Ismail Jakobs

18' Sallai'nin sağ kanattan içeri çevirdiği topta Karagümrük defansı son anda araya girerek golü engelledi.

13' Traore'nin uzaktan sert şutunda Abdülkerim'e çarpan top kornere gitti.

6' Galatasaraylı oyuncular kendi yarı sahasında pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.

1' GOL! Galatasaray, Gabriel Sara'nın golüyle 30. saniyede 1-0 öne geçti. İlkay'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sara, yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.

1' İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

