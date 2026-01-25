AVM’ler için kritik karar: Bir dönem resmen sona erdi

Sektördeki daralmaya rağmen bazı projeler hayata geçmeye devam ediyor. Ancak strateji değişerek mevcut yapıların dönüştürülmesi önceliklendiriliyor. Yeni ruhsat süreçleri yerine mevcut alanların verimli kullanılmasına odaklanan sektörde, borçlu veya kullanılmayan binalar büyük yatırım grupları tarafından devralınıyor. Pandemide kapanan merkezlerin yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda kapanan bir merkez, Akpolat Ailesi’nin yatırımıyla yeniden hayata dönecek. Bölgesel yatırımlar da hız kesmiyor. Adana’da 2026 sonunda açılması planlanan Adapalm AVM’nin ise yaklaşık 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor.