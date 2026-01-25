AVM’ler için kritik karar: Bir dönem resmen sona erdi
Türkiye genelinde artan inşaat maliyetleri ve finansmana erişim zorlukları, alışveriş merkezi (AVM) yatırımcılarını sıfırdan projeler üretmek yerine mevcut yapıları modernize etmeye ve devralmaya yöneltti. Sektör temsilcileri, önümüzdeki beş yılın "el değiştirme, dönüştürme ve büyüme" dönemi olacağını belirterek, klasik alışveriş konseptinin yerini sosyal alan odaklı "yaşam merkezlerine" bırakacağını açıkladı. Turist harcamalarındaki düşüş ve enflasyon baskısı altındaki cirolar nedeniyle sektörün ayakta kalmak için hibrit modellere ve modernizasyona odaklandığı vurgulanıyor.