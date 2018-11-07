Mutfakta kolaylıklar



Yeşil sebzelerin rengini koruması için sebzeleri pişirirken suyuna 1 çay kaşığı karbonat ekleyebilirsiniz.

Çaydanlığın içindeki tortuyu temizlemek için çaydanlığın içinde limon tuzu ve sirke kaynatabilirsiniz.

Çatal ve bıçaklarınızın kararmasını önlemek için bulaşık makinesinin deterjan bölmesine ayda bir çamaşır suyu dökebilirsiniz.

Dibi tutmuş tencereyi bir gece tuzlu suda bekletip temizleyebilirsiniz.

Nar tanelerini kolaylıkla ayıklamak için, birkaç parçaya böldüğünüz narı soğuk suda bekletebilirsiniz. Nar, tanelerini yukarı çıkaracaktır.

Donmuş yiyeceklerinizin rahatça pişmesini sağlamak için tabağın ortasında boşluk bırakabilirsiniz.

Mutfağın güzel kokması için bir parça alüminyum kağıdı, üzerine bir avuç tarçın serpip, sıcak fırında, kapağı açık bir şekilde bekletebilirsiniz.

Taze nanenin kokusunu güçlendirmek için üzerine biraz şeker serpebilirsiniz.

Evdeki küçük bir tavayı et dövme tokmağı olarak kullanabilirsiniz.

Çatlamış yumurtanın üzerine limon suyu sürerek, yumurtayı daha sonra tüketmek üzere bekletebilirsiniz.

Elinize soğan kokusu sinmemesi için, soğan kesmeden önce parmaklarınıza limon sürebilirsiniz.