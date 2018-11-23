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Mutfak yaptırırken...

Mutfak için en gerekli olan “gün ışığı”dır...

23 Kasım 2018 Cuma 17:56
Mutfak yaptırırken...

Bir mutfak ne kadar geniş pencereye sahip ve oradan gün ışığı alabiliyorsa o kadar değerlidir. Mutfak dolabı, tezgahı ondan sonra gelen ve zevke göre değişkenlik gösteren, harcanacak paraya göre kalitesi artan bir seçme alanıdır.

Mutfak dolabınız sert ve sağlam bir yapıya sahip olmalıdır. Köşelere ve duvara takviyeli olmalı, çekmeceler açılıp kapılırken sessiz olmalıdır. Eğer dolapları çok kullanmayacaksanız bunlara dikkat etmeniz fazla gerekmez. Mutfak dolabı almak, yaptırmak çok ucuz değil. Paranızı çöpe atmayın ama bazı hususlara da dikkat edin. Mesela sunta tercihinde ısrar etmemelisiniz. Çünkü mutfak dolabı 10 – 20 yılda bir alınan bir şey. Herşeyin doğalı makbul olduğu gibi ahşabında doğalını seçin.

Gelelim mutfak dolaplarının kapaklarına. Profil kapak ahşap veya sunta olarak ve çeşitli modeller uygulanarak yapılabilir, hatta fiyat olarakta uygundur. Laminat kapak, profil kapaktan daha pahalıdır, profil kapakta olduğu gibi renk renk, çeşit çeşittir ama model uygulanamaz. İyi tarafı ise profil kapaktan daha dayanıklı olması ve hijyen açısından daha sağlıklı olması. Membran (PVC) kapağa, bu kapak daha pahalı daha dayanıklı ve daha bol çeşitli, model uygulanabilinir kapak çeşididir.

Tezgah çeşitleride şunlardır. Granit tezgah, mermer tezgah, mermerit tezgah, laminat tezgah. Tezgah alırken de çizilmemesine, leke tutmamasına, ısıdan etkilenmemesine dikkat edilmesi gerekir.

Mutfağınız geniş ise şanslısınız. Orada ailecek buluşacağınız bir sofra köşesi kurmanız mükemmel olacaktır.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:56
  1. mutfak dekorasyonu

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