Mutfak sektörünün hedefi, 2.75 milyar dolar ihracat

Geçtiğimiz yıl 2.5 milyar dolarlık bir ihracata ulaşan ev ve mutfak eşyaları sektörü bu yılı ise 2.75 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyor. Hong Kong’un en büyük fuarlarından olan Mega Show’un yöneticileri, Türk mutfak sektörü ile buluşacak.

Görüşmelerde Türk mutfak ürünlerinin Uzakdoğu’ya ihracatının nasıl artırılabileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacak, ayrıca kalite ile rekabetçi fiyatları bir araya getirmesiyle sektöre önemli katkı sağlayan fuarın sunduğu faydalar masaya yatırılacak.

Fuar heyeti, Türk mutfak eşyaları sektörü temsilcileri ile yapacağı görüşmelerin ardından Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder’in de katılımıyla 11 Eylül Çarşamba günü basın toplantısı yapacak.

Geçtiğimiz yıl 2.5 milyar dolarlık bir ihracata ulaşan ev ve mutfak eşyaları sektörü bu yılı ise 2.75 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyor. Sektörün en çok ilgi gösterdiği bölgeler arasında geleneksel pazarların yanında Uzakdoğu da yer alıyor.