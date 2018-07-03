Mutfak önlüğü nasıl dikilir?

MALZEME SEÇİMİ:

Seçimine en çok dikkat edeceğiniz nokta kumaş seçimidir. Kumaşınızın dayanıklı bir kumaş olmasına özen göstermelisiniz.

Yemek yaparken yağ, salça gibi zor çıkan lekelere maruz kalabileceği için leke tutmayan kumaşlar tercih edilmelidir.

Ayrıca su tutmaz özellikte kumaşlar daha ideal sonuçlar verecektir.

Kumaşınızı alırken, yıkamadan sonra çekme ihtimalini göz önünde bulundurarak ölçülerini biraz daha fazla tutmada yarar vardır.

Kumaşın kolay ütülenebilir olması ve ütüsünü hemen yitirmemesi size kolaylık sağlayacaktır.

Kumaş haricinde kumaşınızın rengine uygun ip, arzunuza göre süsleme için dantel, düğme, vb. malzemeler alabilirsiniz.

MODEL SEÇİMİ:

Model seçiminde ilk karar vermeniz gereken yarım veya tam önlük modellerinden seçim yapmanızdır.

Yarım önlük yapmaya karar verdiyseniz, en ideal ölçüler 60x50 cm'dir.

Yarım önlükleri seçeceğiniz kumaştan düz yapabileceğiniz gibi birkaç kattan oluşan kabarık bir model, kloş kesim, pileli ya da belden büzgülü modellerde dikim yapabilirsiniz.

Tam önlük dikmek istiyorsanız, etek kısmı için yarım önlükte kullanabileceğiniz modellerden herhangi birini uygulayabilirsiniz. Yaka kısmını ise düz yapabileceğiniz gibi prenses yaka, v yaka ya da yuvarlak yaka gibi pek çok yaka modeli uygulayabilirsiniz.

Model seçiminde farklılık yaratabileceğiniz bir diğer ayrıntı ise bağlama bantlarıdır. Yarım önlüklerde belden bağlanan önlüğünüzün bağlama bantları ince tutabilirsiniz. Ayrıca kalın bağlama bantları yaparak arkada oluşabilecek büyük bir fiyonkla hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Bağlama bantlarını uzun tutarak belinizi dolaşmasını ve ön kısımda bağlanmasını sağlayabilirsiniz.

Uzun önlüklerde boyun kısmında bulunan bantlar sabit tek bant seçilerek, başınızdan geçirmeli olacak şekilde yapılabilir. Ayrıca boyun kısmında bağlanan iki bağlama bandı ya da tek tarafta bir brit kullanılarak tek tarafta bağlama veya düğüm atma uygulanabilir.

Kalıp çıkartma

Bu işlem seçtiğiniz modele göre farklılık göstermektedir.

Yarım önlük için genel bir kalıptan bahsedecek olursak; bir etek kısmından ve tek parça ya da iki parçadan oluşan bir bağlama bandı olacak şekilde bir kalıp çıkarabilirsiniz.

Fakat bizim size önerimiz, bir adet etek kısmı, iki adet bağlama bandı ve bir adet bel bağından oluşan bir kalıp ile dikeceğiniz önlük belinize daha güzel oturarak önlüğünüzün hoş ve rahat olmasını sağlar.

Tam önlük modeliniz için genel bir kalıptan bahsedecek olursak; bir adet etek, bir adet bel bağı, iki adet bağlama bandı (bel kısmı için), bir adet yaka kısmı ve boyun için bağlama bantları gerekmektedir.

İki model içinde arzunuza göre cep eklemesi yapabilirsiniz.

DİKİMİ:

Kesim yapmadan önce kumaşınızı ilaç kullanmadan yıkamanız, boyasının akması veya kumaşın çekmesi ihtimali açısından önemli bir gerekliliktir.

Kalıbınız yardımı ile kesimini yaptığınız kumaş parçalarınızı modelinize göre birleştirmelisiniz. Her model için farklı sıralar izlenmesi doğru olsa da belden yukarısı ve aşağısı ayrı ayır çalışılıp birleştirilmesi daha uygun olacaktır.

Dikimden sonra önlüğünüzü dantel, kurdele, düğme, boncuk, keçe, vb. malzemelerle zevkinize göre süsleyebilirsiniz.

Dikim işlemi bittikten sonra sarkan dikiş iplerinin temizliği, diktiğiniz önlüğün hoş görünmesi için oldukça önemlidir.

Kullanmadan önce yapmanız gereken bir diğer işlem ise ütüdür. İlk ütüsünü yaparken dikişleri ve önlüğünüzün şeklini baz almanız oldukça önemlidir. İlk şeklini verdikten sonra aynı şekilde ütülemeye devam etmelisiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.