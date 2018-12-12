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Mutfak lavabosuna bunları asla atmayın!

Mutfak giderlerine atılan şeyler, giderlerin tıkanmasına neden olur. İşte lavabo giderlerine atılmaması gerekenler…

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:27
Mutfak lavabosuna bunları asla atmayın!

YUMURTA KABUĞU

Haşladığınız yumurtanın kabukları, ezilmiş, küçük parçalara ayrılmış bile olsa, giderlerde tıkanmaya neden olabilir. Çünkü, kabuğun keskin, sert kenarları, gidere gelen diğer şeyleri toplar ve sonunda bir tıkanmaya neden olur.

YAĞ

Özellikle kızartma yağlarını asla gidere boşaltmamak gerekir. Çünkü, yağ borulara yapışır ve boruların zamanla tıkanmasına neden olabilir. Yağın soğumasını bekleyerek, çöpe atmak en iyisidir.

UN

Un, su ile karıştırıldığında pıhtılaşır, yoğunlaşır. Bu da borularda tıkanıklığa neden olur. Unu, suyla karıştırılmış olsun veya olmasın, çöp kutusuna atın.

İLAÇ

Kullanılmayan ya da süresi geçmiş ilaçları ezerek gidere attığınızda, ilaçlardaki kimyasallar içme suyuna ve doğaya karışabilir. O nedenle ilaçlar da asla gidere atılmaması gerekenler arasında yer alır.

ÜRÜN ÜZERİNDEKİ ETİKETLER

Özellikle meyvelerin üzerinde bulunan küçük etiketler, meyveleri yıkarken lavaboya düşer ve oradan da borulara akar. Bu küçük etiketler suda çözünmez ve borularınızı tıkayabilir.

KAHVE TELVELERİ

Kahve telleri, borularınızda birikerek tıkanmaya neden olur. Tesisatçıların, giderlerin tıkanmasının en yaygın nedenlerinden biri olarak gösterdiği kahve telvelerini çöp kutusuna atmanızda fayda var.

KAĞIT ÜRÜNLER

Tuvalet kağıtları, suda parçalanabilirler ancak kağıt havlu, pamuk gibi ürünler suda parçalanmazlar giderlerde tıkanmaya neden olurlar.

KURU GIDALAR

Makarna, pirinç gibi gıdalar su ile birleştiğinde şişerler. Bu tür gıdaları gidere attığınızda, şişerler ve tıkanmaya sebebiyet verebilirler.

BOYA

Boya ürünlerini de asla gidere boşaltmamak gerekir. Hem gidere yapışıp tıkanmaya neden olurlar hem de kimyasal oldukları için çevreye zarar verirler.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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