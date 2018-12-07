Mutfak ahşabının düşmanı: Nem



Parlatıcı, balmumu ve solvent içeren maddeler de mutfak sistemlerinin yüzeyleri için uygun değildir. Yararlarından çok zararları vardır. Buharlı temizleyicilerden de sakının.



Yüzeyleri çok ıslak silmeyin. Pişirme işlemi öncesinde ve sonrasında oluşan buhar sebebiyle yüzeylerin sürekli nemli kalmasını önleyin. Bütün yüzeyleri kuru tutun.

Dolaplar, raf ve çekmecelerin temizlenmesi işlemini, ev temizliğinde kullanılan sıvı temizleme malzemesine hafifçe batırılmış bir bez ile gerçekleştirin.

Mutfak ahşaplarının temizlenmesinden sonra yüzeyleri daima yumuşak bir bez ile kurulayın.

Temizleme işleminde çok ıslak bez kullandığınızda yarıklar içine su girebilir ve bu su mobilyalarınızın şişmesine sebep olur.

Ahşap yüzeylerin temizleme işlemi hafif nemli bir bez ile yapılmalıdır. Gözenekler içinde bulunabilecek kirlerin temizlenmesi için bez ile silerken ahşabın damarları yönünde silmeye dikkat edilmelidir.