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Mutfak ahşabının düşmanı: Nem

Mutfağınız ister kaplama, ister gerçek ahşap malzemeden olsun, keskin sıvı temizleyici ve köpüklü temizlik deterjanları gibi malzemeler kullanmamalısınız.

07 Aralık 2018 Cuma 19:45
Mutfak ahşabının düşmanı: Nem


Parlatıcı, balmumu ve solvent içeren maddeler de mutfak sistemlerinin yüzeyleri için uygun değildir. Yararlarından çok zararları vardır. Buharlı temizleyicilerden de sakının.

Yüzeyleri çok ıslak silmeyin. Pişirme işlemi öncesinde ve sonrasında oluşan buhar sebebiyle yüzeylerin sürekli nemli kalmasını önleyin. Bütün yüzeyleri kuru tutun.

Dolaplar, raf ve çekmecelerin temizlenmesi işlemini, ev temizliğinde kullanılan sıvı temizleme malzemesine hafifçe batırılmış bir bez ile gerçekleştirin.

Mutfak ahşaplarının temizlenmesinden sonra yüzeyleri daima yumuşak bir bez ile kurulayın.

Temizleme işleminde çok ıslak bez kullandığınızda yarıklar içine su girebilir ve bu su mobilyalarınızın şişmesine sebep olur.

Ahşap yüzeylerin temizleme işlemi hafif nemli bir bez ile yapılmalıdır. Gözenekler içinde bulunabilecek kirlerin temizlenmesi için bez ile silerken ahşabın damarları yönünde silmeye dikkat edilmelidir.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:00
  1. mutfak ahşabı
  2. nem

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