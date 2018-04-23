Mutfağınızı düzenleyerek kilo verin

Mutfak düzeniniz beslenme alışkanlıklarınızı ve yemek yeme isteğinizi etkiliyor. Bu nedenle mutfak düzeninizde yapacağınız birkaç değişiklikle kolay bir şekilde zayıflayabilirsiniz.

İşte kilo vermenizi sağlayacak öneriler:

TEZGAHI BOŞALTIN

Yapılan araştırmalar sonucu kadınlar sürekli elinin altında olan besinleri yemeye eğilim gösterir. Bu nedenle mutfağınızda sürekli yiyecek bulundurmak, fazladan öğün yapmanızı ve kilo almanızı sağlar. Bu yüzden tezgahın üzerinde işinize yaramayan ve kalorisi yüksek besinleri dolaba kaldırabilirsiniz.

TABAKLARINIZI KÜÇÜLTÜN

Küçük tabaklarda yemek yemek daha az kalori almanıza ve kilo kontrolünüze yardımcı olur. Büyük tabakları daha uzağa, küçük tabakları ise elinizin altına koyarak kilo almanızı engelleyebilirsiniz.

SERVİSİ MUTFAKTA YAPIN

Servis yapacağınız tencereyi masaya götürmek yerine tabakları mutfakta hazırlayın. Çünkü tencereyi masaya götürmeniz daha fazla yeme olasılığınızı arttırıyor.