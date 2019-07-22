Mutfağınızdaki atıkları değerlendirebileceğiniz 10 muhteşem fikir Mutfaktaki birçok atığın değerlendirilebilmesi, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bunları atmak yerine değerlendirmeye ne dersiniz?

Evimizde hergün birçok şey çöpe atılıyor. Gerekli gereksiz attığımız gıdaların artan kısımlarıyla yapabileceğiniz, evinizin ekonomisine destek olacak önerileri sizler için derledik... Muz kabukları: Muzun kabuklarıyla yapacağınız enfes reçellerle bütün bir kışı geçirebilir, aynı zamanda bu kabukları kullanarak dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Elma kabukları: Elma kabuklarıyla yapacağınız çay, iltihap söker ve vitamin alımını destekler. Aynı zamanda kabuk ve ortada kalan çiğitli kısımları kullanarak doğal sirke yapmanız mümkün. Portakal kabukları: Portakalın kabuklarıyla şekerleme yapabilirsiniz. Dilerseniz reçelini yaparak da değerlendirebilirsiniz. Ananas kabukları: Ananasın kabuklarını kullanarak çay yapabilirsiniz. Bu çay sindirime yardımcı olurken, vücuttaki fazla suyun atılmasınıda sağlar. Vişne çekirdeği: Vişnenin çiğitlerini biriktirip bir tavada ısıtıp beze sardığınızda, su torbası yerine kullanabilirsiniz. Etkisi uzun sürecektir. Diş macunu kabı: Diş macunları bittikten sonra çöpe atmak yerine, ortadan ikiye kesip muslukları ovaladığınızda kir ve pastan iz kalmayacaktır. Kül: Atık olarak görüdüğünüz kül, aslında doğadaki en temiz maddedir. Gümüşlerinizi ve çaydanlıklarınızı kül ile parlatabilirsiniz. Kahve telvesi: Kalan kahvelerinizin telvesiyle yapılan peelin; cildin nemini dengeler, tüylenmeyi giderir ve sivilce oluşmasını engeller. Limon kabuğu: Bulaşık makinesine atılan limon kabukları, kokuyu engeller ve bardakların çizilmesini engeller. Çay: Kalan çayı atmak yerine, sıvıyağ yerine kek malzemelerinin içerisine koyarak, "çaylı kek" yapabilirsiniz.

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