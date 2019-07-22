Mutfağınızdaki atıkları değerlendirebileceğiniz 10 muhteşem fikir
Mutfaktaki birçok atığın değerlendirilebilmesi, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bunları atmak yerine değerlendirmeye ne dersiniz?22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:25
Evimizde hergün birçok şey çöpe atılıyor. Gerekli gereksiz attığımız gıdaların artan kısımlarıyla yapabileceğiniz, evinizin ekonomisine destek olacak önerileri sizler için derledik...
Muz kabukları: Muzun kabuklarıyla yapacağınız enfes reçellerle bütün bir kışı geçirebilir, aynı zamanda bu kabukları kullanarak dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.
Elma kabukları: Elma kabuklarıyla yapacağınız çay, iltihap söker ve vitamin alımını destekler. Aynı zamanda kabuk ve ortada kalan çiğitli kısımları kullanarak doğal sirke yapmanız mümkün.
Portakal kabukları: Portakalın kabuklarıyla şekerleme yapabilirsiniz. Dilerseniz reçelini yaparak da değerlendirebilirsiniz.
Ananas kabukları: Ananasın kabuklarını kullanarak çay yapabilirsiniz. Bu çay sindirime yardımcı olurken, vücuttaki fazla suyun atılmasınıda sağlar.
Vişne çekirdeği: Vişnenin çiğitlerini biriktirip bir tavada ısıtıp beze sardığınızda, su torbası yerine kullanabilirsiniz. Etkisi uzun sürecektir.
Diş macunu kabı: Diş macunları bittikten sonra çöpe atmak yerine, ortadan ikiye kesip muslukları ovaladığınızda kir ve pastan iz kalmayacaktır.
Kül: Atık olarak görüdüğünüz kül, aslında doğadaki en temiz maddedir. Gümüşlerinizi ve çaydanlıklarınızı kül ile parlatabilirsiniz.
Kahve telvesi: Kalan kahvelerinizin telvesiyle yapılan peelin; cildin nemini dengeler, tüylenmeyi giderir ve sivilce oluşmasını engeller.
Limon kabuğu: Bulaşık makinesine atılan limon kabukları, kokuyu engeller ve bardakların çizilmesini engeller.
Çay: Kalan çayı atmak yerine, sıvıyağ yerine kek malzemelerinin içerisine koyarak, "çaylı kek" yapabilirsiniz.
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