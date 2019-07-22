0553 313 94 23

Mutfağınızdaki atıkları değerlendirebileceğiniz 10 muhteşem fikir

Mutfaktaki birçok atığın değerlendirilebilmesi, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bunları atmak yerine değerlendirmeye ne dersiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:25
Mutfağınızdaki atıkları değerlendirebileceğiniz 10 muhteşem fikir

Evimizde hergün birçok şey çöpe atılıyor. Gerekli gereksiz attığımız gıdaların artan kısımlarıyla yapabileceğiniz, evinizin ekonomisine destek olacak önerileri sizler için derledik...

Muz kabukları: Muzun kabuklarıyla yapacağınız enfes reçellerle bütün bir kışı geçirebilir, aynı zamanda bu kabukları kullanarak dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

Elma kabukları: Elma kabuklarıyla yapacağınız çay, iltihap söker ve vitamin alımını destekler. Aynı zamanda kabuk ve ortada kalan çiğitli kısımları kullanarak doğal sirke yapmanız mümkün.

Portakal kabukları: Portakalın kabuklarıyla şekerleme yapabilirsiniz. Dilerseniz reçelini yaparak da değerlendirebilirsiniz.

portakal şekerlemesi

Ananas kabukları: Ananasın kabuklarını kullanarak çay yapabilirsiniz. Bu çay sindirime yardımcı olurken, vücuttaki fazla suyun atılmasınıda sağlar.

Vişne çekirdeği: Vişnenin çiğitlerini biriktirip bir tavada ısıtıp beze sardığınızda, su torbası yerine kullanabilirsiniz. Etkisi uzun sürecektir.

Diş macunu kabı: Diş macunları bittikten sonra çöpe atmak yerine, ortadan ikiye kesip muslukları ovaladığınızda kir ve pastan iz kalmayacaktır.

Kül: Atık olarak görüdüğünüz kül, aslında doğadaki en temiz maddedir. Gümüşlerinizi ve çaydanlıklarınızı kül ile parlatabilirsiniz.

Kahve telvesi: Kalan kahvelerinizin telvesiyle yapılan peelin; cildin nemini dengeler, tüylenmeyi giderir ve sivilce oluşmasını engeller.

artık malzemeleri değerlendirme

Limon kabuğu: Bulaşık makinesine atılan limon kabukları, kokuyu engeller ve bardakların çizilmesini engeller.

Çay: Kalan çayı atmak yerine, sıvıyağ yerine kek malzemelerinin içerisine koyarak, "çaylı kek" yapabilirsiniz.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:25
  1. mutfak
  2. mutfak tüyosu
  3. çay
  4. limon kabuğu
  5. kahve telvesi
  6. vişne çekirdeği
  7. ananas kabuğu
  8. muz kabukları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştıÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ
    1. GÜNCELLEME - Nijerya'da polis ile Şii..
    2. Nijerya’da 1 haftada 72 kişi..
    3. MKE Ankaragücü, Stelios Kitsiou..
    4. Skandalların ismi Canan Kaftancıoğlu..
    5. İş merkezinde çıkan yangın paniğe..
    6. Hindistan'daki aşırı yağışlar can..
    7. Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya..
    8. Turistleri gasp eden 3 sahte polis..
    9. Bülent Korkmaz: “3 mevkiye transfer..
    10. Mutfağınızdaki atıkları..
    11. Siirt’te virajı alamayan araç takla..
    12. Tuzla Belediyesinden selden etkilenen..
    13. Ters dönen otomobilden yaralı kurtuldu
    14. Dışişleri, Mogadişu'daki terör..
    15. Suriye rejim güçleri Serakib’i..
    16. Bingöl’de minibüs ile otomobil..
    17. Kardeşlerini öldürüp, 3 yeğenini..
    18. Karaköprü Belediyesi Yüzme Havuzu..
    19. Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele
    20. Bartın'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
    21. Afyonkarahisar’da 15 bin adet..
    22. Türkiye'den bir ilk daha! ASELSAN..
    23. Sulama kanalında kurtarılan 3 çocuk..
    24. Galatasaray'ın başına bela oldu:..
    25. İsyan ettiren fark: Tarlada 5, halde..
    26. Tarsus’ta bağdan 500 kilo üzüm çalan..
    27. Erciş’te mobilya mağazası açılışı
    28. Artvin’de asfalt yüklü kamyon devrildi
    29. Binali Yıldırım Bergama’da
    30. Murat Cavcav: “Herkes bilsin hiç..
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti