Mutfağı bırak geçmişe bak! Sigortalı olmadığıma çok seviniyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfaktan paylaştığı görüntülerle seçmene sevimli görünmeye çalışması, akıllara bir dönem yetkili olduğu yılları getirdi. SSK'nın başındaki yıllarda Türkiye'yi içine düşürdüğü felaket tekrar gündem olurken, paylaşılan görüntüler durumun vehametini hatırlattı.

Bir görüntüde, SSK yüzünden mağdur olan vatandaşın, "İyi ki sigortalı değilim" dediği görüldü. Görüntülerdeki vatandaş şunları söyleyerek isyan etti:

"Sigortalı olmadığıma bugün çok sevindim. Arkadaşıma geldim, ona yardım oluyorum. 3 kişinin hastanede olması lazım; o kuyrukta bekleyecek. Tam sıran geliyor ilacın bitmiş oluyor. Hadi diğer eczaneye... Yedi buçuktan beri insaf yani. bir yetkili birisi gelsin, bu kuyrukta bir beklesin bakayım. Yazık değil mi bunca insana?"