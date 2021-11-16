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Gündem Mütefekkir Şair Sezai Karakoç’un son görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

Mütefekkir Şair Sezai Karakoç’un son görüntüleri ortaya çıktı!

Yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 88 yaşında hayatını kaybeden Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç’un kayda alınan son görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 22:14:00 -

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde Rabbimize emanetini teslim eden edebiyatın usta kaleminin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset dünyasından peş peşe taziye mesajları gelmeye devam ederken, Karakoç’un son görüntüleri de ortaya çıktı.

Karakoç'un vefatından önceki son görüntüleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmişti. Karakoç, Fahri Hemşehrilik Beratı kendisine takdim edilirken, “Maraş sadece ortaokulu okuduğum yer değil. Benimle beraber her zaman kalbimde ve yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Maraş'ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir. Ve bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır.” açıklamasında bulunmuştu.

Güngör’den taziye mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yayımladığı mesajında, “Büyük mütefekkir ve şair Fahri Hemşehrimiz Sezai Karakoç ağabeyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Üstada Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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