Mütedeyyin yazarların şehri Kahramanmaraş'ta, namazla ilgili iç parçalayan görüntü

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Cumhuriyet devrinde Müslümanlar, etkili edebi eserleriyle İslami mücadeleye büyük katkı sağladı. Özellikle 1970 ve 1980’li yıllarda, o dönemin genç Müslüman edebiyatçılarının ürettiği eserler, mütedeyyin dünya görüşünün gençlere ulaşmasında büyük katkı sağladı.

Başta Filistin davası olmak üzere birçok konuda gençleri bilinçlendiren edebiyatçıların yetiştiği Kahramanmaraş, özellikle Yedi Güzel Adam’ın buluşma noktası olarak dikkat çekerken, “Edebiyat şehri” olarak anılıyor.

Bir dönem gençlere İslami bilinci aşılayan güzide edebiyatçıların yetiştiği Kahramanmaraş’ta, bugünlerde ise yürekleri parçalayan küstah görüntüler kaydediliyor.

Namazla dalga geçtiler

Kahramanmaraş’ın en önemli noktalarından birisi olan Kahramanmaraş Kalesi’nde çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Kale üzerine kızlı – erkekli bir grup, “Namaz kılarken biz” notu düştükleri bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta gençlerin alenen namazla dalga geçmeleri büyük infial uyandırdı.

Söz konusu paylaşım, yeni neslin içinde bulunduğu tehlikeli durumu gözler önüne sererken, İslami davanın öncülüğünü yapan illerden birinde böyle küstahça görüntülerin çekilmesi görenleri üzdü.