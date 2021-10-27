Müteahhitlerimiz yurtdışında 17.7 milyar dolarlık iş üstlendi

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB), ‘Ekim 2021 İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda 2021 sonu için konulan 20 milyar dolarlık hedefe ulaşılmasının beklenildiği kaydedildi. Orta vadede bu tutarın 50 milyar dolar seviyesine çekilmesinin amaçlandığına işaret edildi.



Raporda petrol fiyatlarının arttığına dikkat çekildi. Bu durumun petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerde güçlü olan müteahhitlerin ellerini güçlendireceği vurgulandı.

Raporda “Kamu-özel sektör iş birliğiyle müteahhitlik firmalarını mali, teknik ve performansa dayalı objektif kriterler, standartlar çerçevesinde sınıflandıracak bir ‘Akreditasyon Sistemi’ önerilmektedir. Yurt içinde ise bir süredir finansman ve nakit akışı sıkıntısı içinde kalan sektörde borçluluk oranları yüksek seyretmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre ağustos itibarıyla inşaat sektöründe kullanılan nakdi kredi toplamı 341.9 milyar lira iken aynı dönemde takipteki kredi oranı yüzde 8.5’tir. Konut kredisi faizlerinin yüksek düzeylerde seyretmesinin etkisiyle toplam satışlar içinde ipotekli satışlardaki gerileme özellikle öne çıkmaktadır. İpotekli satışlardaki gerilemede konut kredisi faiz oranı etkiliyken bu konuda ‘psikolojik sınır’ olan yüzde 1 seviyesi çoktan aşılmıştır. Konut alanında yeni inşaatların tamamlanarak kullanıma sunulmasına karşın stok büyüme hızında bir miktar yavaşlama izlenmiştir. Türkiye’de şu an yaklaşık 1.5 milyonluk konut stoku bulunduğu hesaplanmaktadır. Ancak faiz oranlarındaki artışla değişen piyasa şartlarında yapı ruhsatındaki artış yarı yarıya hız kesmiş, alınan ruhsatlara rağmen sektörde yeniden proje arzında temkinli yaklaşım sürmüştür.”