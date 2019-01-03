ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk firmalarının Pakistan'daki yatırımlarının gelecek dönemde daha da artacağına inandığını belirterek, "Bu noktada, firmalarımızın Pakistan'a olan bu yüksek ilgisi, yakın zamanda da devam edecek, ülkelerimiz arasındaki dost ve kardeş ilişkileri ekonomik ortaklık düzeyine yükseltecektir." dedi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alındığı çalışma yemeği gerçekleştirildi.

TOBB Kabul Salonu'nda düzenlenen programa, Pakistan Başbakanı İmran Han, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Planlama Bakanı Mahdum Husro Bahtiyar ve Pakistan Başbakan Özel Danışmanı Zülfikar Abbas Buhari ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin dost ve kardeş iki ülke için yetersiz kaldığını belirterek, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri boyutlara taşınması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'den Pakistan'a yönelik ciddi yatırımlar bulunduğunu ifade eden Pekcan, "Firmalarımız Pakistan’da 6 bin 506 kişiye istihdam sağlamaktadır. Firmalarımızın Pakistan'daki yatırımlarının önümüzdeki dönemde daha da artacağına ve bu yatırımlarla ikili ekonomik ilişkilerimizin daha da derinleşeceğine inancım tamdır. Bu noktada, firmalarımızın Pakistan’a olan bu yüksek ilgisi, yakın zamanda da devam edecek, ülkelerimiz arasındaki dost ve kardeş ilişkileri ekonomik ortaklık düzeyine yükseltecektir." dedi.

Pekcan, yurt dışında Türk müteahhitlerin, bitmiş ve hali hazırda devam eden projelerle birlikte şimdiye kadar 123 ülkede 378,9 milyar dolar değerinde 9 bin 600 proje üstlendiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Müteahhitlerimiz, Pakistan’da da ciddi projelere imza atıyorlar. Ülkenizde çoğunlukla enerji, altyapı, inşaat ve danışmanlık sektörlerinde olmak üzere 62 projemiz bulunuyor. Söz konusu büyük çaplı projelerde karayolu projeleri başı çekmektedir. Liman ve sulama projelerinde de önemli görevler üstlenilmektedir."

Türkiye'nin Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) kurucu üyelerden biri olduğunu anımsatan Pekcan, Türk firmalarının AIIB finansman kanallarını kullanarak Pakistan'da gerçekleştirilecek projelerde de başarılı işler gerçekleştireceklerine inandığını ifade etti.



Pekcan, şöyle devam etti:

"Türk firmaları, Pakistan’da önümüzdeki dönemde yapılacak her türlü üstyapı ve altyapı projelerini üstlenmeye hazırdırlar. Firmalarımız gerek tek başına gerekse Pakistanlı ortakları ile birlikte ortak girişim olarak projeleri başarıyla gerçekleştireceklerdir. Bu sayede dost ve kardeş ülke Pakistan’ın ekonomik gelişimine ve halkının refah seviyesinin yükseltilmesine de katkı sağlamış olacaklardır."

Pekcan, konuk Başbakan'a yoğun programına rağmen bu çalışma yemeğine katılmasından dolayı teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu da Pakistan Başbakanı'na Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı, Türkiye'nin gösterdiği mücadeleye verdiği destek için teşekkür etti.

TOBB olarak her zaman Pakistan’ın yanında olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere rağmen ticaret hacminin mutlu etmediğini ifade ederek, "Türkiye'nin Pakistan'daki toplam doğrudan yatırımları 1 milyar dolar. Pakistan'ın Türkiye’deki doğrudan yatırımları ise 600 milyon dolar civarında. Müteahhitlik firmalarımız tüm dünyada olduğu gibi, Pakistan'da da önemli projeler gerçekleştirdi. 59 projeyi başarıyla tamamladı. İş birliğimiz kapsamında Türkiye-Pakistan Ticaret Odası Forumu'nu kurduk." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki vize uygulamasına dikkati çekerek, "Kardeşler birbirlerinin evine izin alarak mı gitmeli? Vize uygulaması, ticaretin önünde ciddi bir engel olarak karşımızda duruyor. Hiç olmazsa iş dünyasını bu vize sorunundan kurtarmamız lazım. Bize destek olun. Burada bulunan Türk iş dünyasına fırsat verin. Daha fazla yatırım yapalım. Daha fazla karşılıklı ticaret yapalım." dedi.

Türkiye'nin ihracattaki başarılarına değinen Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizmde, yurt dışı müteahhitlikte dünya çapında başarı hikayelerine imza atıyoruz. Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde, 46 Türk müteahhitlik firması bulunuyor. Bu sayıyla listede ABD’nin de önünde 2. sıradayız.Biz, tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Özellikle de Pakistan-Çin ekonomi koridoru kapsamındaki altyapı yatırımlarından Türk müteahhitleri olarak daha fazla pay almak isteriz."



