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Müteahhitlere ‘kontrat’ uyarısı

Demir ve çelik fiyatlarının artışından yakınan müteahhitlere “Kontratlarda objektif, her ay yayınlanan endeksleri esas alacağınız taahhüdüne yer verin” uyarısı yapıldı. Demir ve çelik üreticileri, böyle bir uygulamanın yararlı olacağını; fiyat tartışmalarını önleyeceğini ifade etti.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:25
Müteahhitlere ‘kontrat’ uyarısı

Buğra Kardan

Demir ve çelik fiyatlarının artışından şikâyet eden inşaat firmalarına yanıt geldi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, fiyatları keyfi olarak artırmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Yayan, “Türkiye olarak tek başına fiyatları belirleme imkânımız yok. Müteahhitler, bu konuda şikâyetlerde bulunup duruyorlar. Gerekli açıklamaları yapmamıza rağmen devam eden bu şikâyetlere anlam veremiyoruz” şeklinde konuştu.

Önerilerimize kulak asılmıyor

Müteahhitler her platformda demir ve çelik ürünlerinin fiyatlarının enflasyonla paralel gitmediğini iddia ediyor. Tamam ama dolar ile altın fiyatının da enflasyonla paralel gitmesi mümkün değil. Bu durum çelik için de geçerli” diyen Yayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Müteahhit geliyor; ‘kontratı şuna göre yaptık’ diyor.  Ama böyle bir tavır, çelik fiyatlarını kontrata uygun kılar mı? Kılmaz. O halde ne gibi bir adım atılmalı? Bizim önerimiz kontrata ‘demir ve çelik fiyatları ile ilgili ‘şu ya da şu endeksleri esas alırım’ maddesinin ilave edilmesi. Ne yazık ki bu önerimize kulak asılmıyor. Kontratlar aynı şekilde yapılıyor. Ani bir şokun ardından da müteahhitlerden bize ‘fiyatları sözleşmeye uydurun’ talebi yağıyor. Böyle şey olur mu? Dünyada oluşan fiyatları sizin sözleşmelerinize nasıl uydururuz? Siz niye daha iyi bir yönteme başvurmuyorsunuz, sözleşmelerinizi neden objektif ilkelere, kurallara göre yapmıyorsunuz?

Müteahhitler olgun olmalı

2008’de demir fiyatlarının 400 dolardan bin 500 dolara çıktığını hatırlatan Yayan, şu ifadeleri kullandı:

Müteahhitler o dönem veryansın ettiler lakin hemen bin 500 dolara göre kontrat yaptılar. Ardından dolar 375 dolara geriledi. Sesleri hiç çıkmadı. Hiçbiri ‘iyi fiyatlardan kontrat yaptık, şu kadar kârımız oldu’ demedi. Yani uyanıklığın anlamı yok. Şu aşamada olgun olmak ve soruna karşı formül aramak gerekiyor. Bize göre formül, kumar oynamamak için sözleşmelerde objektif, her ay yayınlanan endekslerinin esas alınmasının taahhüt edilmesidir.

Fiyatlar istikrarlı

Fiyatların istikrarlı bir trendde gittiğine işaret eden Veysel Yayan, “Bedel artışlarının nedeni kur dalgalanmalarıydı. Malum dolar bir anda 3,90 seviyelerinden 7 lira mertebelerine geldi. Bu durumda inşaat firmalarının ‘fiyatlar fırladı, böyle şey olur mu, enflasyon yüzde kaç’ diye içerlemesi yanlış. Şu anda onların yapmaları gereken olgun bir tavır ortaya koymak, iğneyi kendilerine batırmak ve kontratlarını yeniden şekillendirmektir” diye konuştu. 2019 için de iyimser olduğunu vurgulayan Yayan, çelik üreticilerinin yüklerinin ağırlaşmaması talebinde bulundu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:25
  1. Demir ve çelik fiyatları
  2. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan
  3. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)

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