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Ekonomi Müteahhitler Libya’daki projelerine tamamlayacak
Ekonomi

Müteahhitler Libya’daki projelerine tamamlayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya’da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:50:00 -
Müteahhitler Libya’daki projelerine tamamlayacak

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk müteahhitlerin Libya’da yarım kalan projelerinin devamını sağlayacak mutabakat zaptının 24 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Kararın önemine dikkati çeken Pekcan, “Türk firmaları, Libyalı işveren idarelerle görüşmelere başlayarak, tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek. Libya’nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu kararın hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yol haritası

Kararı değerlendiren DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, “Mutabakat zaptı, Libya ile iş yapan Türk müteahhitler için eski yarım kalan işlerden doğan alacak sorununun çözümüne yönelik takvim içeren bir yol haritası olacaktır. Bu sayede, yaklaşık 10 yıl süren Libya ile Türk müteahhitleri arasındaki alacak sorunları yaklaşık bir yıl içinde çözüme kavuşacaktır” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ise “Libya’da sektörün haklarının korunması önem taşımakta olup, imzalanan mutabakat zaptıyla Libya ile yeni bir sayfanın açıldığını düşünüyoruz. Güvenliğin tesisi, politik ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla haklarının korunması halinde müteahhitlerimiz, ülkede yarım kalmış projelerini tamamlamaya ve yeni projeler almaya hazır ve isteklidir” açıklamasında bulundu.

Ağustos'ta imzalandı

Türk ve Libyalı heyetler, son dönemde yaklaşık 10 yıldır çözüm bekleyen müteahhitlik projelerinin tekrar hayata geçirilmesine yönelik yol haritası üzerinde görüşmeler yürütmüştü. Heyetler arası görüşmelerin ardından Bakan Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, söz konusu projeler için 13 Ağustos 2020’de mutabakat zaptını imzalamıştı.

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