Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

Sebastien Ledure, sarı lacivertli kulübün Lukaku için doğru bir tercih olduğunu vurguladı ve "Açıkçası, bunun mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bu bir sürgün değil. Bir gerileme de değil. Aksine, kendisine hâlâ sunacak çok şeyi olan bir ortamda yeni bir sayfa açmak demek." diyerek sözlerini tamamladı.