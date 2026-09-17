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Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

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Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

Romelu Lukaku'nun avukatı Sebastien Ledure, Belçikalı yıldızın Napoli'den Fenerbahçe'ye nasıl transfer olduğunu anlattı.

#1
Foto - Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

Fenerbahçe'nin Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku'nun sarı lacivertli takıma transferi hakkında, Belçikalı yıldızın avukatı Sebastien Ledure'den çarpıcı açıklamalar geldi.

#2
Foto - Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

Belçika basınından Le Soir'a konuşan Ledure, ilk bakışta şaşırtıcı görünebilecek bu transfer seçimini mantıklı bulduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

Lukaku'nun Inter, Roma ve Napoli'de forma giyerek İtalya'daki döngüsünü tamamladığını savunan uluslararası spor hukuku avukatı, "Artık orada oynamanın getirdiği çalkantıları, bitmek bilmeyen yoğunluğu ve tartışma ortamını istemiyordu." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

Lukaku'nun 33 yaşında olduğunu hatırlatan Ledure, bu nedenle futbolcunun İngiltere'ye dönmesinin, kariyerinin geri kalanını yönetme biçimi açısından mantıklı olmadığını savundu.

#5
Foto - Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

Belçikalı santrforun, İspanya'ya transfer olasılığını da değerlendiren Sebastien Ledure, Finansal Fair Play kurallarının kulüplere getirdiği mali kısıtlamalar nedeniyle böylesine büyük çaplı bir transferin altından ancak Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüpleri kalkabileceğini söyledi.

#6
Foto - Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

Tecrübeli oyuncunun Türkiye ve Fenerbahçe'yi tercih etmesine de değinen Sebastien Ledure, "Türkiye, birçok açıdan aranan kriterleri karşılıyordu. Bonservis bedeli ödeyebilecek ve çok iyi bir maaş sunabilecek üst düzey kulüplerin yanı sıra; gerçek bir baskı ortamı ve yüksek görünürlükle öne çıkan bir lig söz konusuydu." diye konuştu.

#7
Foto - Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması ve tutkulu bir atmosfere sahip olmasının yanı sıra kendileri için küçümsenmemesi gereken bir unsur daha olduğunu dile getiren Sedure, o unsuru şu sözlerle açıkladı:

#8
Foto - Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

“Fenerbahçe gibi bir kulüpte, onun gibi bir oyuncu kilit bir figür haline gelebilirdi. Orada el üstünde tutulabilirdi. O da bunun farkındaydı; hem çok iyi para kazanacağını hem de Fenerbahçe'de bir idol haline gelebileceğini bilerek imzayı attı.”

#9
Foto - Lukaku için yetkili isim 'o bir idol olabilir' diyerek şaşkına çevirdi: Hala gol katkısı yokken...

Sebastien Ledure, sarı lacivertli kulübün Lukaku için doğru bir tercih olduğunu vurguladı ve "Açıkçası, bunun mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bu bir sürgün değil. Bir gerileme de değil. Aksine, kendisine hâlâ sunacak çok şeyi olan bir ortamda yeni bir sayfa açmak demek." diyerek sözlerini tamamladı.

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