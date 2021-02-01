Tüm dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Salgının son bulması için tedbirler uygulanırken bir yandan da aşılama çalışmaları sürüyor. Ülkemizde 14 Ocak’ta başlayan aşılama uygulamasında 2 bin rakamı aşıldı. Tüm dünya virüsün sona ermesini beklerken İngiltere ve Güney Afrika’dan mutasyonlu virüs haberleri geldi. Ülkemizde de 128 kişide yurt dışı kaynaklı mutasyonlu virüs tespit edildi. Peki, maske mutasyonlu virüse karşı korumaz mı?

Mutasyonlu virüsten maske ile korunmak mümkün mü?

Salgınını başından bu yana maske, mesafe ve hijyen çağrısında bulunuluyor. Maske takılsa bile kalabalık ortamların her zaman risk taşıdığı ifade ediliyor. Mutasyonlu virüsün bulaşma gücünün daha yüksek olduğu bu sebeple de tek bir maskenin yeteri olamayabileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İtalya'da Covid-19'la mücadele gücünün başkanı Pier Luigi Bartoletti, yaptığı açıklamada Covid-19'un B117 mutasyonunun cerrahi maskelerden bile bulaşabileceğini söyledi. Uzun süre kapalı ortamlarda kalındığında mutasyonlu virüsün cerrahi maskeleri aşabileceğini belirtti.

Doktor Bartoletti, FFP2 veya FFP3 tipi maskeler kullanıldığında bu riskin olmadığını belirtti.

Bartoletti, "Virüs kendimizi korumak için aldığımız önlemlere adapte oluyor. İngiltere mutasyonu daha güçsüz bu da onu daha az ölümcül yapıyor ama bundan dolayı çok daha fazla kişiye bulaşıyor. Henüz elimizde bilimsel bir kanıt yok ancak virüsün gittikçe daha fazla yayıldığını farkettik" dedi. Ayrıca Bartoletti geçtiğimiz dönemlerle kıyaslandığında gençlerin daha çok hastalandığını ifade etti.