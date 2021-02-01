Mutasyonlu virüs nasıl tespit edilir? Mutasyonlu virüs belirtileri neler?

Mutasyonlu virüs ne demek? Sorusu araştırılıyor. İngiltere'de görülen ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan mutasyonlu virüs Türkiye'de de görülmesi üzerine vatandaşlar soruyor; Mutasyonlu virüs hangi illerde? sorusu merak ediliyor.

Mutasyonlu virüs nedir?

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs mutasyonuna karşı dikkatli olunma çağrısında bulundu.

Koca, paylaşımının devamında "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak." ifadelerini kullandı.

Mutasyonlu virüs nasıl tespit edilir?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" ifadesini kullandı.

Öte yandan daha önce açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Paniğe gerek yok” diyerek şunları söylemişti:

“Alarm durumuna geçmeye gerek yok ancak kontrol edilmesi gereken bir durum. Bu virüsün yüzde 70 daha bulaştırıcı olduğu epidemiyolojik olarak kanıtlandı, diğer bilimsel yöntemlerle kanıtlanmadı. Virüslerin bu tip yeni alt gruplar oluşturacak şekilde mutasyon oluşturması muhtemeldir. Yani beklenen bir durum. Aşılamaların uygulanmasıyla mutasyonları da azalacağını düşünüyorum. Böylece dolaşımda bulunan virüs sayısı da azalacak. İnsanlar aşı olarak sadece kendilerini korumayacaklar, aynı zamanda dolaşımda bulunan virüs miktarının azalmasına katkıda bulunacaklar. Hızlı yayıldığı düşünülürse insanlar artık iki kere dikkat etmek zorunda. Maske, mesafe ve hijyen konusu daha da ağırlık kazanmalı. Bir ülkede ya da bir bölgede o hızlı bulaşma özelliğine sahip virüs ortaya çıkarsa, o bölgede yaşayan insanların daha çok dikkat etmesi şart. Gerekirse kısıtlama adı altında belirttiğimiz önlemlerin seviyesi daha da yükseltilebilir. Bu, virüs görülecek kişi sayısına bağlı. Geçtiğimiz ay İngiltere’den başlayarak diğer ülkelerde de, bu nedenle yeni tip virüse karşı önlemler arttırıldı.