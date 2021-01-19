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Dünya Mutasyonlu virüs Kuzey Afrika'da görüldü
Dünya

Mutasyonlu virüs Kuzey Afrika'da görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türü Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 05:34:00 -
Mutasyonlu virüs Kuzey Afrika'da görüldü

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni mutasyonun İrlanda'dan Marsilya Limanı aktarmalı bir gemiyle Tanca'ya gelen bir Fas vatandaşında tespit edildiği kaydedildi.

Vakada salgına ilişkin herhangi bir belirti gözlenmediği aktarılan açıklamada, ilgili kişinin Kazablanka'da karantina altında tutulduğu ifade edildi.

Resmi verilere göre, Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 7 bin 977'ye, vaka sayısı da 460 bin 144'e ulaştı.

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