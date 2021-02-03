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Sağlık Mutasyonlu virüs gençlere çocuklara bulaşıyor mu?
Sağlık

Mutasyonlu virüs gençlere çocuklara bulaşıyor mu?

Mutasyonlu virüs daha mı ölümcül? Koronavirüs salgınının sona ermesi için ülkeler temin edebildikleri aşıları uygulamaya başladı. Tünelin ucundaki ışık görülmeye başlandığında virüsün yeni varyantı ortaya çıktı. Mutasyonlu virüsün daha bulaşıcı olduğu bilim insanlarınca ifade ediliyor. Peki, mutasyonlu virüs daha mı bulaşıcı? Mutasyonlu virüs çocukları hasta ediyor mu? Mutasyonlu virüs gençler için daha mı tehlikeli? 2021 salgında başa mı dönülür?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:34:00 -
Mutasyonlu virüs gençlere çocuklara bulaşıyor mu?

Mutasyonlu virüs daha mı tehlikeli? Koronavirüs salgınında bir yıl geride kalırken tüm dünyada şimdide mutasyonlu virüs endişesi yaşanıyor. Türkiye’de 17 ilde 128 kişide İngiltere mutasyonu görüldü. Peki, mutasyonlu virüs daha mı tehlikeli? Mutasyonlu virüs çocuklara bulaşıyor mu?

Mutasyonlu virüs gençlere çocuklara bulaşıyor mu?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsün çocuklarda da görüldüğünü ifade etti. Özlü, “Özellikle şu anda bütün dünyada mutasyona uğramış virüsle ilgili bir endişe var. Gerek İngiltere, Güney Afrika, gerekse Brezilya’da izole edilen varyantlar yeni virüsün daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Son zamanlarda özellikle bunun yanında daha ağır hastalıklara neden olduğu ve daha ölümcül seyrettiği yönünde de bilgiler gelmeye başladı. Nitekim İngiltere’deki ölüm sayıları 100 bini geçti. Güney Afrika’da gençlerde de hastalığın görüldüğü ve hatta çocukların da hastalığa yakalandıkları yönünde. Hatta hastalığın daha ağır semptomlar gösterdiği yönünde gözlemler yapıldı. Biz genellikle bu virüsün çocuklarda çok görülmediği, görülse dahi az semptomatik şekilde hafif atlatıldığını biliyorduk. Ama bunun da değiştiğini görüyoruz. Şu anda Türkiye’de alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında ciddi bir şekilde düşüş var. Ama yine de yeterli değil. Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu da bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var” dedi

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