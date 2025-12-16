Mutasyonlu grip nedir? H3N2 grip virüsü belirtileri nedir, ölümcül mü?

Grip vakalarında yaşanan hıçlı artış dikkat çekiyor. Dünya genelinde etkisini gösteren ve mutasyona uğradığı belirtilen H3N2 grip virüsü, sezonu erken açarak pek çok ülkede vaka sayılarını kısa sürede artırdı. Türkiye’de de ilk vakaların görülmesiyle birlikte gözler bu yeni varyanta çevrildi. Peki, mutasyonlu grip ne oluyor?

Mutasyonlu grip nedir?

Mutasyonlu grip, influenza virüsünün zaman içinde genetik değişime uğramasıyla ortaya çıkan yeni varyantları ifade ediyor. H3N2 ise influenzanın alt tiplerinden biri olarak biliniyor. Bu virüsün birden fazla mutasyon geçirmesi, daha hızlı yayılmasına ve bağışıklık sisteminden kısmen kaçabilmesine neden olabiliyor. Bu durum, daha önce grip geçirmiş ya da aşılanmış kişilerde bile yeniden enfeksiyon görülmesine yol açabiliyor.

H3N2 grip virüsü Türkiye’de görüldü mü?

Mutasyona uğramış H3N2 virüsünün Türkiye’de de görülmeye başladığı bildirildi. Özellikle bazı bölgelerde vakaların erken dönemde artış göstermesi, virüsün ülkeye giriş yaptığını ortaya koyuyor. Büyük şehirlerde henüz yaygın bir salgın tablosu görülmese de önümüzdeki haftalarda vaka sayılarında artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.

H3N2 grip virüsü belirtileri neler?

Mutasyonlu H3N2 grip virüsünde belirtilerin klasik grip semptomlarına benzediği ifade ediliyor. Hastalık genellikle yüksek ateşle başlıyor ve şiddetli baş ağrısı ile kendini gösteriyor. Kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Halsizlik ve kuru öksürük de hastalığın öne çıkan bulguları olarak dikkat çekiyor.

H3N2 grip virüsü ölümcül mü?

H3N2 grip virüsünün çoğu kişide ağır seyretmeden atlatıldığı belirtiliyor. Ancak yaşlı bireyler, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalığın daha ağır tablolar oluşturabileceği ifade ediliyor. Bu gruplarda zatürre ve solunum sıkıntısı gibi komplikasyonların görülebileceği vurgulanıyor. Bu nedenle risk grubunda yer alan kişilerin belirtileri yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Mutasyonlu grip neden daha hızlı yayılıyor?

H3N2 virüsünün geçirdiği mutasyonlar, bulaşıcılığını artıran temel etkenler arasında gösteriliyor. Virüsün erken dönemde ortaya çıkması, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması ve toplu ortamlarda temasın yoğunlaşması yayılım hızını yükseltiyor. Ayrıca mutasyonlar nedeniyle bağışıklık sisteminin virüsü daha geç tanıması da bulaşıcılığı artıran faktörler arasında yer alıyor.