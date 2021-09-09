Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgına karşı ülkemizde 100 milyon dozu aşı yapıldı. Son olarak ülkemizde iki kişide Mu varyantı gözlendi. Peki, mutasyonlar salgını bitirir mi?

Mutasyonlar daha mı tehlikeli virüs mutasyon geçirerek biter mi?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Aydın, mutasyonların görülmesinin doğal bir süreç olduğunu belirtti. Ayrın, “Bir önceki hikayeler gibi eğer aşılarımızı hızlı şekilde olmazsak, maske ve mesafe gibi tedbirleri gevşetirsek doğal olarak Alfa, Beta'da olduğu gibi benzer hızla yayılacak. Bugün 2 diyeceğiz, yarın 27 ve daha sonra toplumun önemli kısmı diyeceğiz. Bir avantajımız var, diğerleri kadar çok hızlı bir yayılımı olmadığını görüyoruz. Klinik farklılığı söz konusu değil, ölüm oranında da çok farklılık söz konusu değil, eldeki mevcut aşılarla da korunabilir düzeyde” dedi.

Hangi varyant olursa olsun salgından korunmanın anahtarının maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak ve aşılanmak olduğunu vurgulayan Aydın, şu an eldeki aşıların tüm varyantlara karşı yüzde 80 civarında etkili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Aydın, "Virüslerin mutasyona uğraması bir yerde bizlerin de arzuladığı bir şey. Evet şu an için lehimizde bir mutasyon olmadı ama umutlarımızdan biri de mutasyona uğrayarak bizim üzerimizdeki hastalık yapma, yoğun bakıma veya öldürücü hal kazanma yeteneklerinin azalması. Bunun için de buna bağlı mutasyonun olmasında bir mahsur yok, yeter ki lehimize olsun." diye konuştu.