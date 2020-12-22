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Korona Virüs Mutasyona uğramış korona çocuklara bulaşır mı?
Korona Virüs

Mutasyona uğramış korona çocuklara bulaşır mı?

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücedele devam ederken bu kez de İngiltere’den daha korkunç açıklama geldi. İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir virüs tipiyle karşı karşıya kalındığını açıkladı. Mutasyona uğrayan koronavirüsün çocuklara bulaşıp bulaşmadığı merak ediliyordu. Konuya ilişkin bilim insanlarından endişe verici açıklama geldi. Peki mutasyona uğramış korona çocuklara bulaşır mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:45:00 - 2020-12-22 14:46:33
Mutasyona uğramış korona çocuklara bulaşır mı?

Mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü nedeniyle İngiltere'de bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye başta olmak üzere çok sayıda ülke İngilter’ye olan uçuşlarını durdurdu. Dünyanın kabusu olmaya devam eden koronavirüs mutasyon geçirdi ve daha tehlikeli bir durma dönüştü. Peki mutasyonlu koronavirüs çocuklara bulaşır mı?

İngiliz bilim insanları, eldeki ilk verilere göre ülkede mutasyona uğrayan yeni tür koronavirüse karşı önceki türlerin aksine çocukların da hassas olduğu ve yeni türün yetişkinler gibi çocuklara da kolay bulaşabilen bir yapıda olduğu uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü de beş ülkede görülen yeni virüsün daha kolay yayıldığını kaydetti.

Mutasyona uğramış korona çocuklara bulaşır mı?

Nervtag üyesi epidemiyolojist Profesör Neil Ferguson, yeni virüsün çocuklara bulaşma eğiliminin daha yüksek olduğunu, bunu verilerden tespit edebildiklerini, ancak gelişimini görmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Nervtag’in bir başka üyesi Profesör Wendy Barclay yeni türün insan hücrelerine girme yolunun değiştiğini ve bu nedenle “çocukların da yetişkinler kadar bu virüse karşı hassas olabildiğini” söyledi. Barclay bu nedenle daha fazla çocuğa hastalığın bulaşmasının beklenebileceğini vurguladı.

 

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