Mutasyona korona aşıları mı neden oldu?

Koronavirüsün mutasyona uğradığı ve yüzde 70 daha bulaşıcı hale geldiği iddiası dünyayı endişelendirdi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, mutasyonun koronavirüs aşılarını etkileyecek düzeyde olmadığını söyledi. Hürriyet’in haberine göre, Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, ”Bu mutasyon şu anda virüsün virulansı (bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneği) ile ilgili olmadığından, aşılarla ilgili olmadığı düşünülüyor. Ancak mutasyon antikorun bağlanma noktalarına da çok yakın. Bu nedenle virüse karşı oluşmuş antikorların bağlanmasını da etkileyebilir. Buna göre, mutasyonların takip edilmesi şart. Her mutasyon virüsün protein ve fonksiyonuna etki etmez. Söz konusu mutasyon ederse bu yapılacak aşıların etkinliğini o zaman düşürebilir." dedi. Peki mutasyona uğrayan koronavirüsü aşılar önleyebilir mi?

Korona aşıları mutasyana karşı etkili olur mu?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse karşı getirilen aşıların mutasyona uğrayan yeni virüse karşı etkili olup olmayacağına yönelik soruya yanıt verdi. Spahn, "Aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz" dedi. Öte yandan Avrupa Birliği bugün İngiltere'de ortaya çıkan corona virüs mutasyonu gündemi ile toplanıyor. Toplantıdan AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesme kararı çıkabileceği belirtiliyor.