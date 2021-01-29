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Sağlık Mutasyona karşı etkili aşı geliştirildi
Sağlık

Mutasyona karşı etkili aşı geliştirildi

Amerikan ilaç şirketi Novavax, koronavirüse karşı İngiltere'de sürdürdüğü 3. faz aşı çalışmalarında yüzde 90'a yakın başarı sağladığını ve aşının mutasyona karşı etkili olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 04:38:00 -
Mutasyona karşı etkili aşı geliştirildi

Geliştirdikleri potansiyel Kovid-19 aşısının İngiltere'de devam eden 3. faz çalışmalarına ilişkin erken verileri yayımlayan Novavax, denekler arasında Kovid-19'un Britanya'da görülen mutasyonunun bulaştığı hastaların da bulunduğu aşının virüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu kaydetti.

ABD hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan Maryland merkezli şirketin internet sayfasında, aşının İngiltere'de 15 bin kişi üzerinde yapılan denemelerinin devam ettiği, ilk defa Güney Afrika'da görülen virüsün yeni mutasyonuna karşı da "belli ölçüde işe yaradığı" belirtildi.

Firmanın açıklamasında, geliştirdikleri aşının Güney Afrika'daki koruma oranının yüzde 49 olduğu bildirilirken, denekler arasında AIDS hastalarının da bulunduğuna, aşının etkinlik oranının HIV taşımayan hastalarda yüzde 60'a çıktığına vurgu yapıldı.

Novavax'ın, geliştirdiği aşıya İngiltere'de onay alabilmesi için, bundan sonrasında elde edilecek ek verilere ihtiyacı bulunuyor.

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