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Korona Virüs Mutasyon ne anlama gelir? Korona mutasyona uğranırsa ne olur?
Korona Virüs

Mutasyon ne anlama gelir? Korona mutasyona uğranırsa ne olur?

Dünyanın yenmeye çalıştığı koronavirüs mutasyona uğradı. İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün yeni versiyonu tüm dünyayı yeniden tedirgin etti. Mustasyona uğrayan korona, Belçika, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İtalya'ya da sıçramış durumda. Peki koronavirüsün mutasyona uğraması ne anlama geliyor? Mutasyon nedir, mutasyona uğramak nasıl olur, varyant nedir ne anlama gelmekte? İşte Dünyayı yeniden kabusa çeviren mutasyon haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 08:53:00 - 2020-12-21 08:53:56
Mutasyon ne anlama gelir? Korona mutasyona uğranırsa ne olur?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınmamışken, İngiltere’de koronanın mutasyona uğramış hali ortaya çıktı. Yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen virüse karşı çok sayıda ülke İngiltere ile uçuşlarını durdurmaya başladı. İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs türü, İngiltere'nin dışında Danimarka, Hollanda, İtalya, Avustralya ve Güney Afrika'da görüldü. Peki mutasyona uğramak ne demek?

Koronanın mutasyona uğraması ne anlama geliyor?

Son zamanlarda fareler ve insan akciğer dokusu üzerinde yapılan bir dizi bilimsel çalışma, mutasyona uğramış virüsün, koronavirüsün orijinalinden ve diğer varyantlarından çok daha fazla bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Kısacası mutasyon değişim anlamına gelmektedir. Mutasyon kimi zaman olumlu kimi zamansa olumsuz anlamda olabilir. Örneğin SARS salgınında virüs mutasyona uğradı ve ortadan yok oldu. Ancak koronavirüste şimdiye kadar bu yönde bir mutasyon yaşanmadı. İngiltere'den gelen haberse mutasyonun olumsuz anlamda geliştiği yani yüzde 70 bulaştırıcılığının arttığı yönünde. Varyant ise, bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol anlamına gelmekte.

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