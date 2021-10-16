Mutasyon koronavirüs olanlar dikkat! Kör olabilirsiniz

lman bilim insanlarıtarafından yapılan bir araştırma, SARS-CoV-2 koronavirüsünün gözlere girdiğini ve retinanın fotoreseptörlerini (retinada bulunan ve ışığı elektrik sinyallerine dönüştürebilen özelleşmiş bir nöron tipi) ve ganglion hücrelerini enfekte ettiğini gösterdi. Yazarlar, bunun bazı koronavirüs hastalarının göz problemlerinden şikayet etme nedenlerinden biri olabileceğini belirtiyorlar. Makale bioRxiv'de yayınlandı.

Araştırmacılar olgun retinal organelleri SARS-CoV-2'ye maruz bıraktılar ve ardından zamanla virüsün aktivitesini ve replikasyon hızını izlediler. Sonuçlar, koronavirüsün retina hücrelerini enfekte ettiğini gösterdi ve retinada koronavirüs proteinlerinin varlığı gözlemlendi.

Aşılar gözdeki virüsleri de etkiliyor

Araştırmada ek olarak, koronavirüsün retina iltihabı ve fotoreseptör bozulması ile ilişkili sitokin dahil olmak üzere birçok inflamatuar (Bağışıklık sistemi üzerinden hastalık yapan patojenlere karşı vücudun verdiği tepki) genin üremesini arttırdığı bulundu. Sitokinlerin artan etkinliğinin, vücudun koronavirüse karşı bağışıklık tepkisinin bir sonucu olduğuna inanılıyor.

Yazarlar ayrıca, virüsün hücrelere girdiği reseptör olan ACE2'yi bloke eden antikorların, retinal hücre enfeksiyonunu azalttığını buldular. Bu, gözdeki bu komplikasyonun önlenmesi ve tedavisi için özel bir araca gerek olmadığı, ancak ACE2 reseptörünü bloke etmeyi amaçlayan aynı antiviral ilaçlar veya aşıların uygun olduğu anlamına gelir.

Araştırmacılar, enfekte retina dokularına ACE2'ye karşı antikor enjekte ettiğinde, hücrelerdeki koronavirüs proteinlerinin miktarı önemli ölçüde azaldı.

Çalışmanın sonuçlarına dayanarak, yazarlar gözlerdeki koronavirüs enfeksiyonunun ve retina hücrelerinde virüs replikasyonunun ACE2 reseptörlerine bağlı olduğu ve onları hedef alan ilaçların hastaların tedavisinde etkili olabileceği sonucuna vardılar.