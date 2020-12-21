  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Mutasyon haberinin ardından Londralılar şehri terk etmeye başladı
Sağlık

Mutasyon haberinin ardından Londralılar şehri terk etmeye başladı

Mutasyona uğrayan koronavirüs haberinin yayılmasıyla beraber Londralılar şehirden ayrılmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 00:24:00 -
Mutasyon haberinin ardından Londralılar şehri terk etmeye başladı

Mutasyona uğrayan koronavirüs haberinin ardından Londralılar şehri terk etmeye başladı.

Tren istasyonları ağzına kadar dolarken, seferler durma noktasına geldi.

St. Pancras Tren İstasyonu'nda yaşanan kalabalık kameralara yansıdı.

DSÖ: Başka ülkelerde de tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) konu ile ilgili yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün İngiltere'nin haricinde Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da da tespit edildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı
Gündem

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Libya'da diplomat olarak görev yaptığı döneme ve Mısır'ın Akdeniz'deki durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirme..
Fatih Karagümrük'ün yıldızı Ndao'nun ilginç hayat hikayesi
Spor

Fatih Karagümrük'ün yıldızı Ndao'nun ilginç hayat hikayesi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen ve Galatasaray maçında bir gol kaydederek galibiyette pay sahibi olan Senegalli Alass..
Paşinyan bunu beklemiyordu! Generaller bu kez devreye girdi
Dünya

Paşinyan bunu beklemiyordu! Generaller bu kez devreye girdi

Dağlık Karabağ savaşını açıkça kaybeden Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a tepkiler dinmek bilmiyor.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay