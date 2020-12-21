Mutasyon haberinin ardından Londralılar şehri terk etmeye başladı
Mutasyona uğrayan koronavirüs haberinin yayılmasıyla beraber Londralılar şehirden ayrılmaya başladı.
Mutasyona uğrayan koronavirüs haberinin ardından Londralılar şehri terk etmeye başladı.
Tren istasyonları ağzına kadar dolarken, seferler durma noktasına geldi.
St. Pancras Tren İstasyonu'nda yaşanan kalabalık kameralara yansıdı.
DSÖ: Başka ülkelerde de tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) konu ile ilgili yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün İngiltere'nin haricinde Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da da tespit edildiği bildirildi.