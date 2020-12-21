Koronavirüs yeni mutasyon aşıları nasıl etkiler? | Avrupa’da bazı ülkelerde koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığı belirtildi. VUI - 202012/01 isimli mutasyonun yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtildi. Peki, mutasyon aşıları etkiler mi?

Mutasyon aşıları etkiler mi? | Mutasyon yüzünden aşılar iptal mi olacak?

Milyonlarca kişi aynı sorunun cevabını araştırıyor. Mutasyon koronavirüs aşılarının gücünü düşürür mü? Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İsmail Balık “Sars-Cov2'nin de yer aldığı koronavirüs ailesi çok fazla mutasyon yapan virüslerdir. Grip örneğinde olduğu gibi aşıyı etkisizleştirecek sık ve büyük mutasyonların oluşumu koronavirüsler için beklenmemektedir. Ayrıca olsa bile artık geliştirilmiş olan koronavirüs aşı geliştirme bilgisi sayesinde çok hızlı bir şekilde, aynı grip aşısında olduğu gibi yeni mutant virüse de etkili bir aşı geliştirilebilir. Bir diğer olasılık ise virüs aşıdan kaçmak isterken ya da kendiliğinden yapacağı büyük mutasyon ile insana bulaşma kabiliyetini de yitirebilir. Kovid-19'un atası olan Sars ve Mers örneğinde olduğu gibi tamamen hastalık ortadan da kalkabilir” dedi.