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Gündem Mutasyon, aşı çalışmalarını etkilemeyecek
Gündem

Mutasyon, aşı çalışmalarını etkilemeyecek

Dünyada etkisini giderek artıran koronavirüsün İngiltere’de mutasyona uğramasıyla, Türkiye virüsün yeni türünün taşınması engellemek için İngiltere ile seyahatleri durdurdu. Seyahatte olanları da 14 günlük karantinaya aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:53:00 -
Mutasyon, aşı çalışmalarını etkilemeyecek

 Göksel Çağlav  Ankara 

Mutasyona uğrayan koronavirüsün durumunu daha iyi anlamak için çalışmalar yapıldığını belirten İngiliz bilim adamlarından, “Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair bir bulgu yok. Elde edilen verileri Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülkelerle de paylaşıyoruz. Konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor” açıklamaları geldi.

Defalarca mutasyona uğradı

Bilim insanları, Kovid-19 aşılarının mutasyon geçiren koronavirüs türü üzerinde de etkili olacağı inancını taşırken, konuyu Akit’e değerlendiren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “Virüs bugüne kadar defalarca mutasyona uğradı. Bu mutasyonların bizim yararımıza olan bir şekli olmadı ne yazık ki. Şu anki mutasyonla ilgili İngiltere bilim adamlarının ilettiği bilgilere göre, bulaşıcılığını yüzde 70 oranında artırdığı görülüyor. Ancak aşı çalışmalarını etkileyecek bir düzeyde görülmüyor. Bulaşıcılığın artması hastalığın daha çabuk ve geniş alana yayılmasına neden olacak ancak hastalığın ağır geçirilmesi ve ölüm sayısının artması konusunda henüz bir bilgi yok” dedi.

Polis kontrolünde karantina

En son İtalya’ya İngiltere’den giden bir kişide bu mutasyonlu virüsün tespit edildiğini de aktaran Eryazğan, “Türkiye uçuşları durdurdu ancak yurtdışından yeni gelenlerin sıkı polis kontrolünde karantina altında olmaları gerekir” uyarısında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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