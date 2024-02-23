  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da 'Gazze' eylemi! 'Katillere yakıt yollamayın'

CHP'li Mahmut Tanal'dan 'affedin' çağrısı!

İspanya ve Türkiye ilişkileri yükselişe geçti! Bu kez Türkiye’den plastik tepsi almak için teklif yapıldı!

Türkiye'nin bu İHA'sını belki de ilk kez duyacaksınız! UÇBEY İHA o gemi için havalandı

3 büyük banka ile problem sonrası olay! Ruslar ile o ülke arasında ticaret çatırdıyor mu? İşte sürpriz açıklamalar

Başkan Erdoğan 5 ismi görevden aldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Muharip Uçak Kaan havalanırken Temel Kotil neredeydi?

Ne diyecekleri merakla bekleniyordu! İran'dan Milli Muharip Uçak Kaan için olay sözler

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm projesinde detaylar belli oldu!

Ruslar, Türkiye'den banka almak harekete geçti! İşte teklif götürülen o banka
Dünya Mütareke basınının göremediğini hans gördü! KAAN, ABD’ye karşı kazanılmış bir zafer
Dünya

Mütareke basınının göremediğini hans gördü! KAAN, ABD’ye karşı kazanılmış bir zafer

Yeniakit Publisher
2024-02-23 09:48:00 -
Mütareke basınının göremediğini hans gördü! KAAN, ABD’ye karşı kazanılmış bir zafer

Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN gökyüzüne çıkarken, mütareke basını başını kuma gömdü. “Şarap içince uzaya çıkan” ayyaşları konuşturan fondaş medya, Hans kadar olamadı.

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN, önceki gün ilk uçuşunu Ankara semalarında yaptı. Mürted’ten havalanan KAAN, 8 bin feet’e çıktı ve yaklaşık 13 dakika gökyüzünde kaldı. Siyasiler ve güvenlik uzmanlarından tebrik yağarken, dünya da ‘ilk uçuş’u yakından takip etti. Ancak Türkiye’deki bazı gazeteler bu sevinci okurları ile paylaşmadı. Her fırsatta halkı aşağılamaktan geri durmayan muhalefetin fondaş gazeteleri milli gururumuz KAAN’ı görmezden gelerek istemezükçülüklerini tekrar göstermiş oldu. Başlığıyla hiçbir alakası olmayan sözde haber içerikleriyle halkı kandırma sevdasına düşen ve şarap içince uzaya giden ayyaşları konuşturan Sözcü, Milli Muharip Uçağı KAAN’ın haberine ne birinci sayfalarından ne de iç sayfalarından yer verdi. CHP’nin fondaşı ve Milli Muharip Uçağın yerli ve milli parçalarını ‘kalorifer peteğine’ benzeten Cumhuriyet gazetesi ise KAAN’a yer vermediği gibi her zamanki gibi AK Parti iktidarını hedef almaktan geri durmadı. AK Parti karşıtlığı yapmak için FETÖ ve PKK’nın bile suyuna gitmekten imtina etmeyen BirGün, kendilerini Bediüzzaman’ın talebesi olarak gören ve mütedeyyin insanlarla yan yana gelmekten imtina eden Yeni Asya ve Sol kırması Evrensel gazeteleri milli gurur kaynağımız KAAN’a hiç yer vermedi.
Ahmet Davutoğlu’nun gizli sahibi olduğu Karar gazetesi ve Millî Görüş’ün yayın organı Millî Gazete ile Meral Akşener’in partisi İP’in yayın organı konumundaki Yeniçağ, büyük bir projeyi kibrit kutusu boyutunda vererek geçiştirdi.

Ne diyecekleri merakla bekleniyordu! İran'dan Milli Muharip Uçak Kaan için olay sözler
Ne diyecekleri merakla bekleniyordu! İran'dan Milli Muharip Uçak Kaan için olay sözler

Gündem

Ne diyecekleri merakla bekleniyordu! İran'dan Milli Muharip Uçak Kaan için olay sözler


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli Muharip Uçak Kaan havalanırken Temel Kotil neredeydi?
Milli Muharip Uçak Kaan havalanırken Temel Kotil neredeydi?

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan havalanırken Temel Kotil neredeydi?

Milli Muharip Uçak Kaan, 'Biilge Kaan' olacak
Milli Muharip Uçak Kaan, 'Biilge Kaan' olacak

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan, 'Biilge Kaan' olacak

Çarpıcı KAAN açıklaması: F-22 ve F-35'ten üst teknoloji
Çarpıcı KAAN açıklaması: F-22 ve F-35'ten üst teknoloji

Gündem

Çarpıcı KAAN açıklaması: F-22 ve F-35'ten üst teknoloji

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Ya motor vermezse

GokTurk

Düşünce guzel,Fakat abartmayalım,Amerika bizi niye kıskanacak,Kıskansa uçsun diye motoru vermezdi,Gerçekçi olmakda fayda var,Saygılar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23