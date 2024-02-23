Mütareke basınının göremediğini hans gördü! KAAN, ABD’ye karşı kazanılmış bir zafer

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Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN, önceki gün ilk uçuşunu Ankara semalarında yaptı. Mürted’ten havalanan KAAN, 8 bin feet’e çıktı ve yaklaşık 13 dakika gökyüzünde kaldı. Siyasiler ve güvenlik uzmanlarından tebrik yağarken, dünya da ‘ilk uçuş’u yakından takip etti. Ancak Türkiye’deki bazı gazeteler bu sevinci okurları ile paylaşmadı. Her fırsatta halkı aşağılamaktan geri durmayan muhalefetin fondaş gazeteleri milli gururumuz KAAN’ı görmezden gelerek istemezükçülüklerini tekrar göstermiş oldu. Başlığıyla hiçbir alakası olmayan sözde haber içerikleriyle halkı kandırma sevdasına düşen ve şarap içince uzaya giden ayyaşları konuşturan Sözcü, Milli Muharip Uçağı KAAN’ın haberine ne birinci sayfalarından ne de iç sayfalarından yer verdi. CHP’nin fondaşı ve Milli Muharip Uçağın yerli ve milli parçalarını ‘kalorifer peteğine’ benzeten Cumhuriyet gazetesi ise KAAN’a yer vermediği gibi her zamanki gibi AK Parti iktidarını hedef almaktan geri durmadı. AK Parti karşıtlığı yapmak için FETÖ ve PKK’nın bile suyuna gitmekten imtina etmeyen BirGün, kendilerini Bediüzzaman’ın talebesi olarak gören ve mütedeyyin insanlarla yan yana gelmekten imtina eden Yeni Asya ve Sol kırması Evrensel gazeteleri milli gurur kaynağımız KAAN’a hiç yer vermedi.

Ahmet Davutoğlu’nun gizli sahibi olduğu Karar gazetesi ve Millî Görüş’ün yayın organı Millî Gazete ile Meral Akşener’in partisi İP’in yayın organı konumundaki Yeniçağ, büyük bir projeyi kibrit kutusu boyutunda vererek geçiştirdi.

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