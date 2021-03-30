Mutant virüsün hedefi gençler!

Göksel Çağlav Ankara

İngiltere, Güney Afrika ve Nijerya'da mutasyona uğrayan virüsler orjinal versiyonundan çok daha hızlı yayılırken tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mutant virüsler nedeniyle vaka sayıları hızla arttı. Hastanelerde yatanların vakaların artık en çok 30-40 yaş arasında olduğuna dikkati çeken uzmanlar sık sık gençlere yönelik uyarılarda bulunmaya başladı.

Tam kapanma gerekebilir

Kademeli normalleşme dönemi ile birlikte aile içi bulaş, akraba, eş-dost ve ev ziyaretlerinde bulaşma artışının daha fazla olduğu tespit edilirken, özellikle toplu taşıma araçları, kapalı ortamlarda mesafesiz ve kurallara uygun olmayan maske kullanımını vaka sayılarının hızla çoğalmasına neden oluyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Akit’e yaptığı açıklamada, aşılama rehaveti, munats virüsler ve kademeli normalleşme süreciyle birlikte bir takım kısıtlamaların kaldırılmasının, virüsün yayılmasının en büyyük nedenleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Şu anda dünya üzerinde en az 8-9 mutasyon varyantı görülmekte. Bu varyantlarının en büyük özelliği çok fazla bulaşıcı olması. 5 kat daha fazla bulaşıcı özellikteler. Bulaşıcılığının yanı sıra bir özelliği de artık gençleri daha fazla etkilemesi. Daha önce hastanelerde yatan hastaların yüzde 30-40’ı 60-65 yaş üzerindeyken şu anda en çok 30-40 yaş arası hastalanıyor. Önümüz yaz, iller arası vaka artışı devam ediyor. Özellikle kırmızı ve turuncu kategorideki iller arası seyahatler mutlaka kısıtlanmalı. HES kodu çok iyi bir uygulama ancak geliştirilmesi gerekiyor. HES kodunun içerisine mutlaka kişinin gittiği yerlerdeki durumlar eklenmeli. Çalışma ortamlarında bulaşın azaltılması için hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde esnek çalışma sistemine dönülmeli. Özel sektörde esnek çalışma için sert yaptırımlar uygulaması şart. En büyük sorunlardan biri de toplu taşıma. Toplu taşıma araçlarının doluluk oranlarının azaltılmasına yönelik çalışma yapılması ve denetimlerin artırılması gerekiyor. Bu konulara dikkat edilirse mutant varyantın etkisi oldukça azalacaktır. Gerekirse bir kez daha tam kapanma modeline geçilerek bulaş yaz öncesi durdurulabilir.”

Aşılar ülkede paketlensin

Aşılamanın daha hızlı yürütülmesi için paketlenmemiş halde alınacak aşıların Türkiye’de paketlenmesi çağrısı yapan Eryazğan “Aşı üretici firmalar her zaman paketlenmiş aşı gönderemeyebiliyor. Bazen bunu zamandan kazanmak için yüksek miktarda paketlenmemiş halde toplu olarak da gönderiyorlar. Bu yöntem bize daha hızlı hareket kabiliyeti verebilir. Paketlemeyi Türkiye’de yapacak tesisler var” dedi.