Mutancana tarifi | Mutancana nasıl yapılır? Mutancana yemeği kolay tarifi

Mutancana yemeği hangi yöreye aittir? Hikayesi

“Kırmızı et ya da tavuk, kuru meyveler, bal ve badem kullanılarak yapılan Osmanlı saray mutfağına ait bir yemek olan Mutancana, Fatih Sultan Mehmet Han'ın en sevdiği yemekler arasındadır. 15 yy' da Trakya yöresinden saray mutfağına girmiştir.”

Mutancana tarifi

Mutancana malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

750 gr. kuzu kol – kuşbaşı doğranmış

15 adet arpacık soğan

4 – 5 diş sarımsak

1 tepeleme yemek kaşığı un

3 su bardağı sıcak su

½ su bardağı çiğ badem

¼ su bardağı sultaniye üzüm

5 adet kuru erik

5 adet kuru incir

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı sumak

1 yemek kaşığı bal

Mutancana tarifi nasıl yapılır?

Tencerenizi ocağa alın ve ısıtın. Tereyağı ve ayçiçek yağını ilave edip tereyağını eritin. İri kuşbaşı doğradığınız etleri ilave edin ve kavurun. Etlerin her tarafı renk alınca arpacık soğan ve sarımsakları ilave edip karıştırın. Hafif yumuşayınca unu ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Suyu ilave edin ve tencerenizin kapağını kapatıp 1 saat pişirin. Pişen etinizi bir tur karıştırın. Kabuksuz çiğ badem, sıcak suda bekletip süzdüğünüz sultaniye üzüm, dörde böldüğünüz kuru erik ve kuru inciri ekleyip bir tur karıştırın. Tuz, karabiber, sumak ve balı ilave edip karıştırın. Tencerenizin kapağını kapatın ve 30 dakika daha kısık ateşte pişirin. Pişen yemeğinizi 15 – 20 dakika dinlendirin ve sıcak servis edin.