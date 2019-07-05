Mutabakat süreci online platforma taşındı

Mutabakat sürecini elle yönetmek için çok vakit harcayan KOBİ’lerin bu yükü hafifliyor.

Online ön muhasebe programı Paraşüt, KOBİ’lerin üzerindeki bir yükü almak amacıyla online mutabakat sistemi Kolaymutabakat.com ile iş birliğine gitti.

Paraşüt-Kolaymutabakat Entegrasyonu sayesinde, firmaların hazırlayacağı mutabakatlar için gerekli cari hesap bilgileri Paraşüt hesabından otomatik olarak Kolaymutabakat.com’a aktarılabiliyor. Bu sayede KOBİ’ler her bir mutabakat için cari hesap bilgilerini doldurmak zorunda kalmıyor ve mutabakat sürecini manuel olarak yönetmeye harcadıkları süreden, üçte bir oranında tasarruf ediyor.

“Paraşüt üyelerine ilk 200 mutabakat hediye”

Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve çağa ayak uydurması için Paraşüt olarak bugüne kadar birçok özellik hayata geçirdik. Son olarak sunduğumuz bu entegrasyon hizmetimizin faydaları sayesinde de KOBİ’ler normalde harcadıkları zamanın üçte biri kadar sürede mutabakatlarını hızla tamamlayabilecek. Cevap vermeyen müşterilerine de vakit kaybetmeden hatırlatma yapabilecek” dedi. Paraşüt abonelerine ilk 200 mutabakat hakkının ücretsiz olarak tanımlandığını ifade eden Sean X Yu, kullanıcıların bu haklarını istedikleri zaman kullanabileceğini, sözlerine ekledi.