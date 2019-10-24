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Mutabakat sonrası Ayn El Arab'da dikkat çeken anlar! Peçleri sökülmüş teröristlerle görüldüler

Rusya ile Soçi'de varılan mutabakat sonrası Ayn El Arab'a giren Rus askeri polisleri peçleri sökülmüş PYD'li teröristlerle görüntülendi.

24 Ekim 2019 Perşembe 17:26
Mutabakat sonrası Ayn El Arab'da dikkat çeken anlar! Peçleri sökülmüş teröristlerle görüldüler

Terör örgütü PYD'nin Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çekilmesi için Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde 150 saatlik mühlet işliyor. 24 saatin geride bırakıldığı o anlaşma kapsamında Rus askeri polisi Suriye'nin kuzeyinde devriyeye başladı.

Örgütün en yoğun yığınağı yaptığı Ayn El Arab'da devriye faaliyeti gerçekleştiren Rus güvenlik güçleri, peçleri sökülmüş PYD'li teröristlerle görüntülendi.

O teröristlerin arasında, örgütün sözde Ayn El Arab komutanı İsmet Şeyk Hasan'ın da sivil kıyafetle yer aldığı görüldü.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani ile video konferans aracılığıyla görüşerek Soçi’de Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatla ilgili bilgi verdi.

Terör örgütü ile Rusya arasında Ayn El Arab'da yaşanan temasla ilgili, Rus yetkililerin bölgede denetimi almandan önce örgütten brifing aldığı öne sürüldü. Moskova'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:26
  1. Aynel Arap
  2. YPG'li teröristler
  3. rus askeri polisi

YORUM YAZ

  • İsaİsa11 sa önce
    Ne kadar hazin bir durum değilmi Ben müslümanım diyenleri Egemen güçler yönetiyor.Mesele ne kıssaların anası adem oğulları Habil kabil kıssası. Kavga nedir..kontrol etmek. Ve sahip çıkmak Allah'ın mülkü herkesin..
  • can ugurcan ugur15 sa önce
    korkaklar mehmetçikten kaçtınız.. bu neyin gülüşü?

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