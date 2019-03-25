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Musul'da gayriresmi silahlı grupların karargahları kapatılacak

Irak Meclisi, Musul vilayetindeki gayriresmi silahlı gruplara ait askeri karargahların kapatılmasına, oy çokluğuyla karar verdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 07:10
Musul'da gayriresmi silahlı grupların karargahları kapatılacak

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, önceki gün Musul vilayetine yaptığı ziyaretin ardından, gayriresmi askeri karargahların kapatılması için Meclise yaptığı çağrı üzerine, milletvekilleri, olağanüstü oturum gerçekleştirdi. 

Söz konusu oturumda milletvekilleri, kim olduklarına bakılmaksızın, Musul'daki gayriresmi tüm askeri karargahların kapatılması kararını aldı.

Askeri güçler komutanlık çatısı altında birleştirilecek

Oturumda, Musul'daki bir komutanlık çatısında askeri güçlerin birleştirilmesi ve yeniden vilayet genelinde konuşlandırılmasına karar verildi.

Musul'da Irak ordusu, Irak Başbakanlığına bağlı Haşdi Şabi çatısındaki silahlı gruplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Peşmerge güçleri ve terör örgütü PKK bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 07:50
  1. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi

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