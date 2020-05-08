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Ekonomi

Müsteşar Salahiddinov, ULUSKON aracılığı ile Özbekistan’a yatırım çağrısında bulundu

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşari Azizbek Z.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:55:29 -
Müsteşar Salahiddinov, ULUSKON aracılığı ile Özbekistan’a yatırım çağrısında bulundu

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşari Azizbek Z.Salahiddinov, Özbekistan’da yeni çıkarılan kanunla yabancı yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlandığını kaydederek, ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy aracılığı ile Türk iş adamlarına yatırım çağrısında bulundu.


Başkan Atasoy, beraberindeki ULUSKON heyeti ile Özbekistan Büyükelçiliğini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Atasoy’u, Müsteşar Salahiddinov karşıladı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Müsteşar Salahiddinov, Türk iş adamlarına ULUSKON aracılığı ile yatırım çağrısında bulundu. Müsteşar Salahiddinov, “Türk iş adamlarını ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını izliyoruz ve beğeniyoruz Özbekistan için Türk iş dünyası önemlidir. Özbek halkı ile Türk halkı arasında her alanda işbirliğine hazırız. Yeni çıkardığımız kanunlarla yabancı iş adamlarına büyük kolaylıklar sağlıyoruz. ULUSKON heyetini ve Türk iş adamlarını Özbekistan’a yatırım yapmak için davet ediyoruz” dedi.



“Özbekistan’a ULUSKON heyeti olarak ziyaret gerçekleştireceğiz”


Ziyarette konuşan Başkan Atasoy ise ULUSKON olarak Özbekistan başta olmak üzere özellikle Türki Cumhuriyetler ile olan ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getirdi. Başkan Atasoy, daha önce Özbekistan’a gittiklerini orada çalışma başlattıklarını ve bu çalışmalara devam edeceklerini belirtti.


Korona virüs sonrası Özbekistan’a, ULUSKON heyeti olarak bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını da dile getiren Başkan Atasoy, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gerekeni yapacaklarını dile getirdi.

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