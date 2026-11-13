Müşterinin Kalbinde “İz Bırakan Deneyimler” CX360 Summit 2026’da Konuşulacak

Müşterinin yaşadığı deneyimin başlı başına bir “ürün”e dönüştüğü günümüzde inovasyon ve yapay zeka bu değerin üretim motorunu, müşteri hizmetleri ise görünür yüzünü oluşturuyor. Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği (MDYD), müşteri deneyimi yönetimi alanındaki dönüşüme ışık tutmak ve ekosistemin profesyonellerini buluşturmak amacıyla düzenlediği yılın önemli etkinliklerinden CX360 Summit 2026 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl “İz Bırakan Deneyimler” temasıyla gerçekleştirilecek zirve, yaklaşık 1000 CX profesyonelini aynı çatı altında buluşturacak.

27 Kasım’da Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenecek zirve, müşteri deneyimi yönetimi ekosisteminin paydaşlarını ilham veren içerikler, dikkat çekici konuşmalar ve farklı disiplinlerden beslenen oturumlarla bir araya getirecek. Zirvenin konuşmacıları arasında Beyin ve Hipofiz Cerrahı, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi Üyesi, Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Mütevelli Heyet Üyesi Prof.Dr.TÜRKER KILIÇ; Evrim Kuran Danışmanlık Kurucusu ve Universum Türkiye Lideri EVRİM KURAN; İş İnsanı ve Hikaye Anlatıcısı Dr. SERHAN YILMAZ; İnsan İnovasyon Tasarımcısı ARZU KAPROL; Şef FATİH TUTAK; Teknoloji İçerik Üreticisi ÇİÇEK ÇİZMECİ; Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu Akademik Koordinatörü Prof.Dr.EVREN BALTA, Parloa Türkiye, Doğu Avrupa & Alpler Bölge Direktörü ÖZKAN KIRMACI, ALOTECH Kurucu ve CTO İDRİS AVCI, Vaillant Türkiye Müşteri Hizmetleri Merkezi Direktörü HAKAN YALÇIN ; Setur CIO & AI Dönüşüm Lideri NİLAY AZİZOĞLU ve Deloitte Türkiye Şirket Ortağı, Müşteri Stratejisi ve Tasarım Lideri BERK KOCAMAN yer alacak. Zirve kapsamında ayrıca MDYD tarafından gerçekleştirilen “Müşteri Deneyimi Yönetimi Araştırması 2026”nın sonuçları da kamuoyuyla paylaşılacak.

İz bırakan deneyimler, markaları unutulmaz kılar

Markalar için başarının artık yalnızca satış hedeflerine ulaşmaktan ibaret olmadığını, asıl farkın müşterilerde kalıcı bir deneyim yaratabilmekle ortaya çıktığını belirten MDYD Yönetim Kurulu Başkanı BANU HIZLI, zirvenin teması ve müşteri deneyiminin dönüşümüne ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Dijital teknolojilerin bu denli yaygınlaştığı bir dünyada müşterilerin talepleri ve firmalardan beklentileri de her geçen gün yükseliyor. Firmaların bu noktada güncel gelişmeler doğrultusunda şekillenen ve kapsayıcılığı giderek artan yeni nesil müşteri deneyimi yönetimine dair öne çıkan noktaları iş süreçlerine entegre etmeleri gerekiyor.

MDYD olarak düzenleyeceğimiz CX360 Summit’de de bu yaklaşımdan hareketle, bu yıl ‘İz Bırakan Deneyimler’ temasını benimsedik. Temamız doğrultusunda gerçekleştireceğimiz programımızda müşteri deneyimini farklı boyutlarıyla ele alacağız. Alanında öncü ve değerli konuşmacılarımız ile müşteri deneyimi yönetimine farklı perspektiflerden bakma fırsatı bulacağız. İnanıyorum ki bu büyük buluşma, ekosistemimizdeki tüm profesyoneller için ilham verici bir perspektif sunacak.”