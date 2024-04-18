Müşteri sadakati, perakende sektörünün önemini artırıyor

Son dönemde, sadakat programları sadece ödüllerden ibaret olmaktan çıkıp, müşteri deneyimini iyileştirmek ve marka sadakatini artırmak için daha geniş bir perspektifle ele alınıyor. Örneğin, dijital teknolojilerin kullanımıyla, müşterilere özel kişiselleştirilmiş teklifler sunulması ve alışveriş deneyiminin kolaylaştırılması gibi yenilikler, sadakat programlarının etkinliğini artırıyor.

Tüketicilerin yüzde 77'si 10 Yıl ve Üzeri Bağlılıkla Markalara Sadık Kalıyor

Interlink Genel Müdürü Can Taşçıoğlu, müşteri sadakatinin önemiyle ilgili son verileri değerlendirerek şunları söylüyor: "Mevcut müşterilerin elde tutulması, yeni müşteri edinmekten 5 ila 25 kat daha az maliyetli olabilir. Bu, işletmelerin kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar ve karlılıklarını artırır. Ayrıca, tüketicilerin yüzde 77'si belirli bir markaya 10 yıl veya daha uzun süre bağlı kaldıklarını belirtiyorlar. Bu da gösteriyor ki, müşteri sadakati sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli başarı için de kritik bir faktördür."

Sadakat Programlarıyla Şirket Gelirlerinde yüzde 12 ila 18 Oranında Artış Sağlanıyor

Taşçıoğlu, sadakat programlarını uygulayan markaların dünya çapında yüzde 12 ila 18 arasında daha fazla gelir artışı sağladığına dikkat çekerek, "Sadakat programları, müşterilerin tekrarlanan işlerden elde edilen geliri artırmanın yanı sıra, markalara olan bağlılıklarını pekiştirerek uzun vadeli müşteri ilişkilerinin kurulmasına da katkı sağlar" diyor.

Sadakat Programlarının Geleceği ve Önümüzdeki Trendler

Gelecekte, sadakat programlarında daha fazla dijitalleşme ve mobil odaklı çözümler bekleniyor. Bu doğrultuda, yapay zeka ve büyük veri analitiği gibi teknolojilerin kullanımının artmasıyla, müşterilere daha kişiselleştirilmiş ve etkili teklifler sunulması hedefleniyor. Ayrıca, çevresel ve sosyal sorumluluk odaklı sadakat programları da önümüzdeki dönemde daha fazla popülerlik kazanabilir. Özellikle sosyal sorumluluk tarafında yıllardır biz bunun en büyük destekçilerinden biriyiz.

Şirketlerin Odaklanması Gereken Alan

Tüketicilerin sadakat programlarına olan ilgisinin arttığı ve bu alanda büyümenin devam ettiği göz önüne alındığında, şirketlerin bu alandaki stratejilerini gözden geçirmesi ve müşteri sadakatini artırmaya odaklanması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO