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Müşterek Harekat Merkezi nedir? Müşterek Harekât Merkezi nerede kurulacak?

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK-PYD’lı teröristlere yönelik operasyon için hazırlıklarının tamamlayan Türkiye, Barış Koridoru için ABD ile anlaşmaya vardı. ABD’li askeri heyet Barış Koridoru anlaşması gereği Türkiye’ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında kurulacak Müşterek Harekat Merkezi için önemli gelişme yaşanıyor. Peki Müşterek Harekat Merkezi nedir? Müşterek Harekât Merkezi nerede kurulacak?

13 Ağustos 2019 Salı 16:46
Müşterek Harekat Merkezi nedir? Müşterek Harekât Merkezi nerede kurulacak?

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK-PYD’lı teröristlere yönelik operasyon için hazırlıklarının tamamlayan Türkiye, Barış Koridoru için ABD ile anlaşmaya vardı. ABD’li askeri heyet Barış Koridoru anlaşması gereği Türkiye’ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında kurulacak Müşterek Harekat Merkezi için önemli gelişme yaşanıyor. Peki Müşterek Harekat Merkezi nedir? Müşterek Harekât Merkezi nerede kurulacak?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Suriye'nin kuzeyinde yürütülen çalışmalarla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir." denildi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 16:46
  1. Şanlıurfa
  2. Müşterek Harekat Merkezi nedir?
  3. Müşterek Harekat Merkezi nerede kurulacak?

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