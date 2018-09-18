Müştekinin cevabı avukatı susturdu, salondakiler alkışladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Akıncı Üssü'nden havalanan savaş uçaklarının bombalamasının yanı sıra darbe sanığı askerlerin ateş etmesi nedeniyle şehit düşenlerin yakınlarıyla saldırılarda yaralananlar, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

Akıncı Üssü lojmanlar nizamiyesinde darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 Temmuz gazisi Savaş İlhan, olay gecesini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine demokrasiyi savunmak için alanlara indiğini belirten İlhan, Kahramankazanlı vatandaşlarla savaş uçaklarının havalandığı Akıncı Üssü'ne geçtiklerini söyledi.

Nizamiyedeki tam teçhizatlı askerlere darbe girişimi olduğunu, buradan havalanan uçakların TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Başkanlığını vurduklarını anlattıklarını aktaran İlhan, "Onları ikna etmek için her türlü girişimde bulunduk. Kesinlikle askerleri tahrik edecek bir tutum içinde olmadık. Buna rağmen üzerimize ateş ettiler." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda vatandaşı kanlar içinde yerde yatarken gördüğünü aktaran İlhan, bu manzaraya bugün bile anlam veremediğini dile getirdi.

Savaş İlhan, sanık askerlerle onları yönlendiren komutanlardan şikayetçi olduğunu belirtti.

CEVABI ALKIŞLANDI

İlhan, sanık avukatı Ayten İzmirli'nin, "Yasak olmasına rağmen neden askeri bir bölgeye girmeye çalıştınız?" sorusuna, "Çünkü oradan kalkan uçaklar Ankara'yı vuruyordu." cevabını verdi.

Avukat İzmirli'nin aynı soru konusundaki ısrarı karşısında İlhan, "Şöyle bir hakkımın olduğunu düşünüyorum, FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz oradaysa (Akıncı Üssü) benim de orada olmam çok doğal." karşılığını verdi.

İlhan'ın bu cevabı, izleyici sıralarında oturanlar tarafından alkışlandı.

Sanık avukatı İzmirli, müştekiye başka soru yöneltmedi.

Müşteki Sedat Kara da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına atılan bombanın etkisiyle yaralandığını söyledi.

Sanık avukatı İzmirli'nin davayla ilgili olmayan sorularla algı oluşturmak istediğini belirten Kara, "Avukat hanım davayı uzatma girişiminde bulunuyor. Bu nedenle sorularına cevap vermek istemiyorum." dedi.

SANIKTAN MÜŞTEKİYE TEHDİT

Müşteki Abdüssamed Ali Bal ise darbe girişiminin ilk saatlerinde babasıyla Akıncı Üssü lojman nizamiyesine gittiklerini, buradaki askerleri komuta eden kişinin sanık eski albay Ali Eraslan olduğunu söyledi.

Kalabalığın artması üzerine nizamiyedeki askerlerin önce uyarı ateşi açtığını ardından halkın üzerine ateş ettiklerini anlatan Bal, "Ateş edilmeden birkaç dakika önce Ali Eraslan, bizlere 'Gidin namazınızı kılın' demişti. Bu ifadeden sonra bizlere doğrudan ateş edilme emrini vermesi karşısında şok yaşadım. Bu, unutamayacağım anlardan biridir. Biraz önce namazı kılmamızı öneren kişi, bizi öldürmeleri için emir veriyordu." diye konuştu.

Çapraz sorgu sırasında, Bal ile sanık eski albay Fatih Yarımbaş arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Müşteki Bal, mahkeme heyetine dönerek, "Sanık, beyanlarımdan neden gocunuyor?" diye sordu.

Araya giren Yarımbaş da "Sana bir gocunursam gününü görürsün." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Yarımbaş'ın mahkeme salonundan çıkarılması talimatını verdi.

Sanık Yarımbaş, salondan çıkarıldığı esnada müştekilerin bulunduğu sıraya dönerek, "Şuradan bir çıkalım, size göstereceğim." tehdidinde bulundu.