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Gündem 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan 'Jahrein' hakkında karar verildi
Gündem

'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan 'Jahrein' hakkında karar verildi

Yeniakit Publisher
2024-09-13 20:14:00 -
'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan 'Jahrein' hakkında karar verildi

Müstehcenlik suçlamasıyla (Küçük kızlara ahlaksız ifadeler) gözaltına alınan ünlü sosyal medya yayıncısı Ahmet 'Jahrein' Sonuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınan fenomen sosyal medya yayıncısı Ahmet 'Jahrein' sonuç hakkında karar verildi.

JAHREİN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sosyal medyada 'Jahrein' mahlasıyla tanınan Ahmet Sonuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, X sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderide Sonuç'un tutuklandığını açıkladı.

Değirmenci paylaşımında, "X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi." ifadelerine yer verdi.

 

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Yorumlar

Hamdi

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