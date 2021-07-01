Mustakil Talebe Platformu harekete geçti! 'X, Y, Z' kuşağı değil, 'Temiz, yerli, mustakil' bir gençlik için

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Müstakil Talebe Platformu (MTP) 'söz ve yol, sahibinin' anlayışı ile farklı harflendirmelerle ifade edilmeye çalışılan gençleri hem kimlik bunalımından kurtarmanın hem de bu ortak değerler üzerinde sağlanacak birliktelikle çeşitli akademik ve toplumsal çalışmalar yapmaya teşvik temelli, erdemli bir neslin doğuşu için kollarını sıvayarak yeni bir maarif hareketi başlattı.

'Emin' bir toplum düzeni için çalışacağız'

Oluşumlarına ilişkin açıklamalarda bulunan MTP Başkanı Ömer Faruk Balta, "Bütün insanlığın içerisinde bulunduğu medeniyet krizi dolayısı ile sunulacak ve yine bütün insanlığın hayrına olacak bir ‘çıkış yolu teklifi’ dahilinde, herkesin adalet dairesi içerisinde inandığı gibi yaşadığı, katılımcı, yetişmiş kadrolarının bütün dünyanın hayrına çalışmalar yürüteceği bir Anadolu meydana getirecek olan, çağın kirine pasına bulaşmamış tertemiz bir Anadolu gençliği hayalimiz var. Herkesin malı, canı, namusu, aklı, inancı ve neslinin güvende olduğu, hiç kimsenin temel haklarına yönelik tehdit oluşturmayan 'emin' bir toplum düzeninin gerçekleşmesi için 'temiz, yerli, müstakil' olarak yetişecek bir Anadolu gençliğinin ihyası amacı ile harekete geçmiş bulunuyoruz." dedi.

'Haerkesin katılımına açık çalıştaylar düzenleyeceğiz'

MTP yetkilileri, yakın gelecek için hazırlandıkları çalışmaları şöyle anlattı:

"2020 yılında Türkiye’deki muhtelif üniversitelerinin çeşitli düzeylerindeki öğrencileri tarafından, üniversite gençliğinin katma değeri yüksek ilmî, akademik, kültürel ve sanata yönelik toplumsal faaliyetlerde bulunması gayesi ile kurulan bir bağımsız öğrenci hareketi olarak, bu yönde ülke genelinde ses getirecek, istişare ve şuraya dayalı birtakım faaliyetler dizisiyle, bu motivasyona sahip olan herkesin katılımına açık çalıştaylar düzenleyeceğiz."

'7-17 Temmuz tarihleri arasında hazırlıklarımızı tamamlayacağız'

"İllerdeki MTP gönüllülerinin ve başvuru yoluyla kabul edilecek diğer katılımcıların da katılımıyla yüz yüze gerçekleştirilecek çalıştaylarda gençliğin geleceği, platformumuzun bu yıl ilan ettiği eğitim seferberliğinin geliştirilmesi, yeni neslin ihtiyaç duyduğu eğitim modellerinin ve yine gençlerle ilgili sair konuların ele alınarak, el ve gönül birliği içinde hareket edilmesini bekliyoruz. Platformun, yine öğrencilerden oluşan yönetici ekibi de bütün illerdeki çalıştaylara katılarak tecrübe paylaşımı ve eşgüdüm konusunda iş birliği içinde olacaktır. Üniversiteler açılmadan 3 etapta, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca gerçekleştirilecek çalıştayların 19 ilden oluşan ilk etabının, 7-17 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmasını bekliyoruz."